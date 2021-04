Au aparut primele imagini cu executia Autostrazii Transilvania in judetul Salaj. In ce stadiu au ajuns lucrarile VIDEO

Constructia este executata de catre grupul UMB, care a castigat contractele pentru constructia tronsoanelor cuprinse intre Nadaselu - Zimbor - Poarta Salajului, informeaza economica.net Pe canalul YouTube sunt postate mai multe clipuri video in care este prezentat stadiul lucrarilor.CNAIR a semnat pe 1 iulie 2020 cu firmele constructorului roman Dorinel Umbrarescu contractul pentru proiectarea si executia lotului Zimbor - Poarta Salajului din Autostrada Transilvania (A3). Valoarea contractului este de 680 de milioane de lei si are o durata de 156 de luni, din care 12 luni proiectare, 24 de luni executie si 120 de luni garantie, potrivit aceleiasi surse. Autostrada Transilvania (Brasov - Tg Mures - Cluj - Oradea) primeste cea mai mare alocare din randul proiectelor rutiere in 2021. Astfel, suma pentru aceasta sosea de mare viteza depaseste de doua ori nivelul cheltuit in 2020. Mai exact, Ministerul Transporturilor propune pentru 2021 o alocare de 894,52 de milioane de lei pentru Autostrada Transilvania, in crestere de 2,4 ori fata de nivelul de circa 368 de milioane de lei din 2020.Asociatia Pro Infrastructura a publicat, 31 martie, imagini in premiera si cu inceperea lucrarilor pe tronsoanele Nadaselu-Zimbor-Poarta Salajului in lungime de 43 de kilometri, tronsoane cheie din Autostrada Transilvaniei."In premiera, va prezentam startul lucrarilor pe Autostrada A3 Nadaselu-Zimbor-Poarta Salajului, doua tronsoane legate intre ele (43 de km) in judetele Cluj si Salaj. Contractele au fost atribuite in iunie respectiv decembrie 2020 si insumeaza doua miliarde de lei fara TVA."Antreprenorul general (UMB), pregateste terenul pentru excavatii si foraje pe dealurile transilvanene. Va reamintim ca suntem la a treia incercare de construire, dupa rezilierea cu Bechtel si abandonul celor de la Maltauro. Faptul ca vedem utilaje noi intr-un numar rezonabil ne da sperante ca a treia oara poate fi cu noroc.