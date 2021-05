Dupa 15 ani de discutii, se schimba din nou traseul autostrazii Comarnic-Brasov. Noua varianta prevede patru tuneluri de 8 kilometri prin munti

Potrivit noului proiect, autostrada , in zona montana din judetul Prahova, va avea in componenta patru tuneluri, doua in Sinaia, unul in Busteni si unul in Azuga. Pana acum nu era in discutie ca A3 sa aiba in componenta un tunel la limita judetului Prahova, dar s-a ajuns la aceasta varianta dupa ce autoritatile au realizat ca vechiul proiect ar fi afectat un cartier din Azuga, unde mai multe case si blocuri ar fi trebuit demolate."Chiar zilele acestea reprezentanti CNAIR ne-au cerut punctul de vedere cu privire la constructia autostrazii. Dupa discutii a rams ca vor prinde in proiect varianta pe care am propus-o eu", a declarat pentru ziare.com Vlad Oprea , primarul statiunii Sinaia.Potrivit edilului, la Sinaia sunt necesare doua tuneluri, fiecare cu o lungime de aproximativ 2 kilometri, care vor strapunge muntii Baiului."La Sinaia A3 va intra in tunel din dreptul primului pod de la DN1, merge in muntii Baiului pe o lungime de 2 kilometri si iese din munte pe o portiune scurta, in cartierul Clabucet, pentru ca apoi sa intre din nou in munte pentru alti doi kiloemtri", a explicat Vlad OpreaTunelul de la Busteni va avea o lungime de patru kiloemtri si va fi cel mai lung dintre cele patru propuse. Va intra in munte din dreptul cartierului Piatra Arsa si va iesi in imediata apropiere a castelului Cantacuzino din Busteni."Si la Azuga va fi un tunel mic, dar acolo inca nu este definit proiectul foarte clar. Este necesar acest tunel si la Azuga pentru ca va ocoli un cartier din zona garii. In varianta clasica ar fi trebuit sa se demoleze cateva case si chiar cateva blocuri. In plus autostrada trecea foarte aproape de oras. La Azuga se face un tunel mai mic, probabil de 500 de metri, cel mult un kilometru, dar nu este batuta in cuie solutia, este o chesiune total noua, inca nu a fost studiata", a explicat Vlad Oprea.In vechea varianta, aprobata in 2006, era ncesare construirea unor drumuri de acces secundare catre A3 care sa faca legatura intre DN, statiune si autostrata. In zona, care este arei protejata, nu exista drumuri forestiere, astfel ca padurea ar fi fost mult afectata de construirea autostrazii la suprafata, asa cum se punea problema in urma cu 15 ani.La fel, proiectele vechi ale tronsonului de autostrada din zona montana a Vaii Prahova ar fi rupt statiunea Busteni in doua, pentru ca A3 trecea pur si simplu prin mijlocul localitatii, incepand din dreptul fostei fabrici de hartie si pana la iesre, paralel cu firul apei.Mirce Corbu, primarul statiunii Busteni sustine ca mai exista inca un inconvenient. Tronsonul de autostrada coincidea cu traseul centurii ocolitoare a Busteniului, un proiect aflat in custodia Consiliului Judetean Prahova si el la faza de studii de fezabilitate de ani buni.Conform noii variante de proiect, autostrada "nu se vadea in Busteni", spune edilul, aceasta va strapunge muntele pe o lungime de patru kiloemtri si va iesi la Azuga, in spatele Spitalului de Ortopedie."Aceasta este varianta din 2006. Intr-o prima etapa, proiectantii au sustinut-o pe aceasta, dar eu am insitat pentru noua vairanta, iar ministrul a fost toal de acord cu ea", a declarat Vlad Oprea.Edilul din Sinaia a precizat ca in prezent A3 pe tronsonul Comarnic-Brasov este inca la faza de studiu de fezabiliate si proiectare (noua varianta), licitatia pentru executia lucrarii fiind programata pentru anul 2024 cu termen de finalizare a proiectului "la cheie" timp de doi ani "daca lucrurile merg bine", a concluzionat Vlad Oprea.Varianta celor patru tuneluri este agreata de toti primarii din statiunile montante de pe Valea Prahovei. "Desi este mai costisitoare, autostrada prin munte are o serie de avantaje. Executia se poate intinde pe intreg anul, spre deosebire de varianta autostrazii de la suprafata unde nu s-ar fi putut lucra decat cinci, sase luni pe an din cauza vremii, se poate intretine mult mai usor pe timpul iernii, si nu produce poluare masiva", a mai spus primarul din Sinaia.La Predeal, autostrada nu va patrunde in munte, traseul sau, deocamdata, este prin Valea Rajnoavei. In Brasov se lucreaza in prezent la un tronsn scurt de doar 5 kilometri in zona Cristian.In ceea ce priveste tronsonul Ploiesti-Comarnic, despre care s-a vorbit mai putin in ultimii ani, exista si aici, mai nou, o problema care implica o modificare a traseului vechi. Din cauza unui parc industrial contruit de Consiliul Judetean Prahova, autostrada va fi deviata pentru a nu se mai recurge la exproprieri, apoi va urma cursul raului Prahova pana la Comarnic, paralel cu DN1.