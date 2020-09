Autostrada Pitesti-Sibiu: incepe oficial licitatia pentru tronsonul 3

"Ati vazut decizia Comisiei Europene, care a aprobat finantarea tronsonului de autostrada Pitesti-Sibiu. Sunt in masura sa va spun ca pe tronsonul 3 Tigveni-Cornetu documentatia de licitatie a fost avizata de Autoritatea Nationala de Achizitii Publice, a fost transmisa catre SEAP si va aparea in jurnalul din 21-22 septembrie. Deci, practic, se poate spune ca demareaza oficial licitatia pentru semnarea contractului pentru tronsonul 3", a declarat Orban la Pitesti, in cadrul unei conferinte de presa.El a anuntat ca s-au facut progrese si in ceea ce priveste tronsonul 4, cuprins intre Cornetu si Boita."In cursul saptamanii viitoare va fi transmisa catre ANAF pentru controlul ex-ante, acordarea avizului pe documentatie, si pentru tronsonul 2 Cornetu-Boita", a precizat premierul.Ludovic Orban a participat, alaturi de ministrul Transporturilor, Lucian Bode , la semnarea contractelor pentru tronsoanele 3 si 4 ale drumului expres Pitesti-Craiova.Autostrada Sibiu-Pitesti, parte a coridorului 4 Pan-European, care traverseaza Romania de la Vest la Est, este impartita in cinci sectiuni: Sibiu-Boita, Boita-Cornetu, Cornetu-Tigveni, Tigveni-Curtea de Arges si Curtea de Arges-Pitesti, potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).Valoarea totala a proiectului este de 6,3 miliarde de lei si va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contributia Uniunii Europene din Fondul de Coeziune-4,1 miliarde de lei, 15%, contributia proprie, 732,1 milioane de lei, restul de 1,4 miliarde de lei reprezentand cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.Perioada de implementare a proiectului este de 103 luni, adica 8 ani si 7 luni, respectiv intre data de 16.06.2015 si 31.12.2023 la care se adauga, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.