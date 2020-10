Ministrii Transporturilor de dupa '89 care s-au laudat ca vor construi peste 7.500 de kilometri de autostrada. Pana acum avem doar 873

Orban promitea 2.000 de kilometri de autostrada pana in 2016

Fenechiu propune parteneriatul public-privat pentru 4.000 de kilometri

Bode: 400 de kilometri de autostrada ar putea fi gata in doi-trei ani

Autostrazile se afla in topul promisiunilor electorale. Apar in fiecare campanie discutii despre noi tronsoane in lucru, se inaugureaza lucrari sau bucati de sosea, unele dintre ele greu de folosit caci abia incep si se si termina. Cu toate acestea, romanii asteapta cu sufletul la gura momentul in care se va circula si la noi ca in tarile din occident.Lista ministrilor Transporturilor dupa 1989 este deschisa de Corneliu Burada si continuata de Doru Pana si Traian Basescu. Cel din urma a ocupat aceasta functie in trei perioade diferite: 1991-1992, 1996-februarie 1998, aprilie 1998-2000. Basescu nu a facut promisiuni legate de autostrazi in perioadele in care a ocupat fotoliul de ministru, dar s-a remarcat in anul 2009, la doi ani de la intrarea Romaniei in Uniunea Europeana. Presedintele tarii anunta atunci ca Romania va avea 700 de kilometri de autostrada pana in 2011.Radu Berceanu a avut doua mandate de ministru al Transporturilor, in perioada 2006-2007 si 2008-2010 si s-a ferit sa faca promisiuni, dar estima, constant, ce proiecte s-ar putea receptiona. In 2009, Berceanu declara ca Romania ar putea avea 2.000 de kilometri de autostrada in 2029, iar cei 836 de kilometri din programul de guvernare pot fi realizati in patru ani. Un an mai tarziu, in 2010, Berceanu spunea ca s-ar putea receptiona 101 kilometri de autostrada.In 2008, cand era ministru al Transporturilor, Ludovic Orban promitea ca in anul 2016 romanii vor circula la 2.000 de kilometri de autostrada, facand referire la Bucuresti -Ploiesti, autostrada Transilvania si cea dintre Iasi si Targu Mures. La 12 ani de la promisiune si la patru ani de cand ar fi trebuit sa fie realizata, Romania nu are nici jumatate din autostrazile promise de Orban, premier in prezent.Ministrul Transporturilor de la acea vreme, Anca Boagiu, spunea ca vor fi gata in 2011 aproape 130 de kilometri de autostrada, iar pana in 2013 vom avea 532 de kilometri de sosele de mare viteza, care ar fi urmat sa completeze harta celor 313 kilometri existenti in 2011. Nici promisiunea sefului statului si nici anuntul ministrului Transporturilor nu s-au adeverit, Romania finalizand anul 2011 cu aproape 350 de kilometri de sosele de mare viteza.Alexandru Nazare a fost ministru al Transporturilor timp de trei luni, din februarie pana in mai 2010. In aceasta scurta perioada, nu s-a ferit sa sustina cei 200 de kilometri de autostrada prevazuti in programul de guvernare pentru anul 2012. Relu Fenechiu a fost ministru al Transporturilor din 2012 pana in 2013, timp in care a prezentat solutia fezabila pentru constructia unei retele de 4.000 de kilometri de autostrada pana in 2027: parteneriatul public-privat la care guvernul asigura platile de disponibilitate.Dan Sova a stat la conducerea Ministerului Transporturilor timp de trei luni, in anul 2014. Sova s-a grabit sa prezinte planul retelei de autostrazi, potrivit caruia pana in 2020, Romania va avea 2.020 de kilometri de drumuri de mare viteza. Pana acum ar fi trebuit sa fie gata tronsoanele Pitesti-Sibiu, Bucuresti-Alexandria, Ploiesti-Buzau-Focsani-Bacau-Pascani, Targu Neamt-Iasi-Ungheni, Centura de Nord si de Sud a Capitalei, Targu Mures-Targu Neamt si Craiova-Pitesti.Ioan Rus a ajuns la conducerea ministerului Transporturilor dupa Dan Sova si a stat un an, promitand ca va extinde reteaua autostrazilor cu 200 de kilometri pana la finalul lui 2016.Iulian Matache a stat si el la minister cateva luni, din iulie pana in noiembrie 2015, suficient timp pentru a anunta ca pana in 2020 vor fi finalizate proiectele de autostrada in lungime totala de 946 de kilometri, printre acestea aflandu-se Pitesti-Sibiu, Comarnic-Brasov, Targu Neamt-Iasi-Ungheni, Sibiu-Brasov si Pitesti-Craiova.Costescu estima ca pana la finalul anului 2016 vor fi predati aproape 80 de kilometri de autostrada de pe sectoarele Sebes-Turda, Lugoj-Deva si Bucuresti-Ploiesti. In 2015 s-au deschis circulatiei circa 50 de kilometri, iar in 2016 nu s-a inaugurat niciun kilometru de autostrada.Sorin Buse a trecut si el pe la carma Ministerului Transporturilor, din iulie 2016 pana in ianuarie 2017, promitand soferilor romani ca vor conduce pe 150 de kilometri noi de autostrada la finalul lui 2017, facand referire la sectoarele Lugoj-Deva, Sebes-Turda si Suplacu de Barcau-Bors. Razvan Cuc a ocupat in urmatoarele zece luni din 2017, dar si in perioada februarie - noiembrie 2019, fotoliulul de la Ministerul Transporturilor. In 2017, el a anuntat ca doar 100 de kilometri vor putea fi dati in folosinta, daca vremea tine cu constructorii. Cuc a inclus pe lista deschiderilor tronsoanele de autostrada mentionate adesea de predecesorii sai: Lugoj-Deva, Sebes-Turda si Campia Turzii - Chetani. Felix Stroe a preluat mandatul pentru trei luni si s-a grabit sa declare ca in anul 2018 vor fi deschisi circulatiei cel putin 150 de kilometri de autostrada, facand referire, de asemenea, la loturile Targu Mures - Campia Turzii, Sebes-Turda si Lugoj-Deva.In scurtul mandat de ministru interimar pe care Rovana Plumb l-a avut, aceasta a apucat sa promita ca in 2019 vor fi gata 180 de kilometri de autostrada, dar pe o parte dintre tronsoanele mentionate nici macar nu incepusera lucrarile in teren. Lucian Bode este unul dintre cei mai longevivi ministri ai Transporturilor, preluand mandatul in luna noiembrie a anului trecut. In iulie 2020, el anunta ca exista finantare pentru 407 kilometri de autostrada, care ar urma sa fie gata in doi-trei ani, mentionand la acest capitol drumul expres Braila-Tulcea, Buzau-Braila si Focsani-Braila.Bode a lansat si o promisiune curajoasa in materie de infrastructura, anuntand ca in urmatorii zece ani vor fi construiti 3.000 de kilometri de autostrada, anul urmator urmand sa fie alocat 2% din PIB infrastructurii.Pana la finalul acestui an ar putea fi inaugurate lotul I din Sebes-Turda, sectiunea Rasnov-Cristian si primul tronson din autostrada Moldovei, adica inca 44 de kilometri de sosele de mare viteza.Anul acesta s-au deschis circulatiei cei 5 kilometri intre Biharia si Bors si lotul Iernut-Chetani. Romanii au la dispozitie 873 de kilometri de autostrada, iar pana la finalul anului ar putea circula pe 917 kilometri.