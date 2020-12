Autoturisme in valoare de 300.000 de lei, confiscate de politisti la frontiera la doar cateva ore de la semnalarea furtului in Cehia

"In data de 04.12.2020, in jurul orei 13.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Stanca - I.T.P.F. Iasi, s-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control necesare trecerii frontierei, pe sensul de iesire din tara, doi cetateni ucraineni, in varsta de 32, respectiv 27 de ani, conducand fiecare cate un autoturism marca Kia Ceed, fabricate in 2018, ambele inmatriculate in Cehia. La scurt timp, politistii de frontiera au identificat pe raza localitatii Stanca un al treilea autoturism, marca Kia Ceed, fabricat in 2018, inmatriculat in Cehia, la volanul caruia se afla un cetatean georgian in varsta de 32 de ani", transmite Politia de Frontiera.Existand suspiciuni cu privire la situatia juridica a autoturismelor, politistii au facut verificari suplimentare si au constatat ca acestea figureaza in bazele de date ca fiind bunuri cautate pentru confiscare, semnalari introduse de autoritatile din Cehia, cu doar cateva ore inainte de prezentarea la controlul de frontiera.Cei trei barbati care conduceau autoturismele au declarat ca au inchiriat autoturismele de la o firma de profil din Cehia si intentionau sa se deplaseze cu ele in Ucraina. Totodata, acestia au declarat ca nu aveau cunostinta despre faptul ca autovehiculele figureaza ca fiind furate.In cauza, politistii de frontiera fac cercetari pentru savarsirea infractiunii de tainuire si uz de fals, iar autoturismele, in valoare totala de 300.000 de lei, au fost indisponibilizate in vederea continuarii cercetarilor.Citeste si: Cum a ramas un sofer roman fara autoturismul in valoare de 50.000 de euro, dupa ce a incercat sa iasa din tara prin Vama Albita