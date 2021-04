Ce avantaje ofera pasaportul COVID romanilor care vor sa calatoreasca in afara tarii. "La fiecare cinci zile mai vine cate o tara care anunta ca primeste turisti cu vaccin"

"Acest document, virtual sau pe hartie, nu-ti da niciun drept, absolut nimic. Este doar un document, punct. Fiecare tara il foloseste sau nu sau il foloseste cum vrea", a precizat Alin Bucrea.Vicepresedintele ANAT sustine ca in momentul de fata nu exista nici macar o adeverinta standardizata care sa ateste ca ai facut boala in ultimele sase luni si care sa dovedeasca faptul ca ai anticorpi, document care ar putea oferi turistului roman sansa sa calatoreasca liber, fara sa mai fie nevoit sa stea in carantina sau sa dea bani pe un test PCR."Adeverinta de imunizare pentru cei care au avut COVID-19 ar trebui standardizata cumva. In Romania nu exista asa ceva, sunt zece mii de tipuri de analize care iti arata cati anticorpi ai, dar nu spun si cand ai avut boala", a declarat pentru ziare.com Alin Burcea.Acesta a precizat ca, deocamdata, fiecare tara din UE decide cum se raporteaza la unul dintre cele doua documente care, fie atesta ca ai trecut prin boala, fie dovedeste ca ai schema completa de vaccinare."Testul PCR nu are moarte. Toata lumea te primeste cu testul", a spus Burcea si "nu sunt sanse ca pana la 1 iulie sa se schimbe ceva", a adaugat acesta.Singurul avantaj pentru romanii cu schema completa de vaccin anti-COVID-19 este acela ca, la intoarcere in Romania, acestia nu vor mai fi obligati sa stea in carantina zece zile, chiar daca se intorc dintr-o tara aflata in zona galbena.Vicepresedintele ANAT a declarat ca totusi trendul, cel putin la nivel european, este in avantajul turistilor imunizati cu serul anti-COVID-19."Sa stiti ca in ultimele sase, sapte zile, mai vine cate o tara care anunta ca primeste turisti cu vaccin, cam aceasta este tendinta. Luni (26 aprilie 2021 n.r.) ne-a anuntat Austria ca va primi turisti vaccinati incepand cu 15 mai, Grecia , de acum o luna si jumatate a anuntat ca ne primesc cu vaccin si ne si primesc deja, Bulgaria la fel, incepand de sambata 1 mai. Spania o sa vina in curand, 90 la suta, cu anuntul ca nu mai cere test PCR din 19 mai, la fel si Portugalia. Asa au dat de inteles. Italia inca nu, dar cred ca si Anglia va face acest anunt in curand. Tendinta cam asta este. Treaba nu este batuta in cuie, dar cred ca aici se va ajunge", a precizat vicepresedintele ANAT.Reprezentantii din domeniul turismului avertizeaza romanii care vor sa calatoreasca in viitorul apropiat in afara Romaniei sa verifice inainte daca destinatia de vacanta se afla in zona galbena pentru a nu avea surprize la revenirea acasa, cand vor fi obligati sa stea in carantina zece zile.Testul PCR negativ la plecarea din Romania nu le garanteaza "libertatea" la intoarcerea in tara. Singurii care nu sunt obligati sa stea in carantina doua saptamani la intoarcerea din vacanta sunt persoanele care au schema completa de vaccin anti-COVID.