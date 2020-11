Avarie grava in sistemul de termoficare din Bucuresti: 300 de cladiri din sectoarele 1, 4, 5 si 6 au ramas fara apa calda si caldura

In Sectorul 4, un bloc a ramas fara incalzire pe 2 noiembrie, estimandu-se ca situatia se va remedia vineri, la ora 24,00. De asemenea, 66 de blocuri si doua imobile nu au apa calda/incalzire de joi de la pranz, reluarea furnizarii agentului termic fiind estimata pentru vineri, la ora 24,00. Alte 132 de blocuri si patru institutii au ramas fara apa calda/incalzire de joi dimineata, estimand-se remedierea situatiei duminica, la ora 9,00.In Sectorul 5, sunt afectate de joi dimineata un imobil si 34 de blocuri in ceea ce priveste apa calda/incalzirea; Termoenergetica estimeaza reluarea furnizarii agentului termic duminica, la ora 9,00. Alte 18 blocuri au ramas fara apa calda de vineri dimineata, estimarea fiind ca situatia se va remedia la ora 20,00.In Sectorul 6, sunt afectate 32 de blocuri, care au ramas fara apa calda/incalzire de miercuri dimineata, reluarea furnizarii agentului termic fiind estimata vineri, la ora 24,00.Totodata, in Sectorul 1 functioneaza sub parametri mai multe puncte termice, fiind afectate de joi dimineata in ceea ce priveste apa calda doua blocuri, de joi de la ora 20,00 - opt blocuri si un imobil, de vineri de la ora 8,00 - sapte blocuri si doua imobile, iar de joi dimineata referitor la apa calda de consum/incalzire - 84 de blocuri si 22 de imobile si o institutie, estimandu-se remedierea situatiei vineri, la ora 16,00.In Sectorul 2 functioneaza sub parametri mai multe puncte termice, avand de suferit de vineri dimineata referitor la apa calda de consum/incalzire 306 blocuri, 44 de imobile si o institutie, remedierea acestor disfunctionalitati fiind estimata pentru ora 16,30.In Sectorul 5, de functionarea sub parametri sunt afectate de vineri, de la ora 14,00, un numar de 157 de blocuri in ceea ce priveste apa calda/incalzire, 20 de blocuri privind apa calda si 12 blocuri si un imobil legat de incalzire, estimandu-se rezolvarea problemei la ora 23,00.Nu in ultimul rand, sunt lucrari programate de reparatii in reteaua de termoficare pentru care Termoenergetica a anuntat oprirea agentului termic in mai multe zone din Capitala.In Sectorul 1 este vorba despre 15 blocuri, ramase fara apa calda/incalzire de vineri de dimineata sau de la pranz, estimandu-se reluarea furnizarii agentului termic la ora 24,00.In Sectorul 6, un imobil si 162 de blocuri au ramas fara apa calda/incalzire, unele de marti, altele de joi, Termoenergetica estimand finalizarea lucrarii programate vineri, la ora 24,00.