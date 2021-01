Sute de bucuresteni au stat in frig noaptea trecuta, fara apa calda si caldura. Termoenergetica anunta ca a reparat avaria

"Lucrarile pentru remedierea avariilor au fost finalizate in cursul serii de duminica, sistemul a fost incarcat in cursul noptii, iar in prezent, echipele de lucru ale companiei sunt in teren pentru verificarea punctelor termice si executia ultimelor manevre de echilibrare a sistemului", transmite compania.Peste 400 de blocuri din sectoarele 2 si 3 ale Capitalei au ramas complet fara apa calda si caldura, iar alte cateva sute sunt partial afectate, alimentarea facandu-se deficitar ca urmare a unei avarii aparute pe magistrala care asigura alimentarea cu agent termic a celor doua sectoare.O avarie aparuta pe Magistrala 1 Sud care alimenteaza sectoarele 2 i 3 ale Capitalei a lasat fara alimentare cu apa calda si agent termic peste 400 de blocuri, a declarat duminica pentru News.ro directorul general adjunct al Termoenergetica, Adrian Gitlan."Este o avarie mare si mai este una mai mica. In momentul de fata avaria este izolata si echipele noastre intervin pentru remediere", a declarat Gitlan.Potrivit acestuia, sunt afectate de avarie 40 de puncte termice care asigura alimentarea a 449 de blocuri. In cele 449 de imobile nu se mai livreaza apa calda si nici agent termic."Mai sunt cateva sute de blocuri care functioneaza, deficitar in aval de zona oprita. In aceste blocuri parametrii sunt redusi", a precizat reprezentantul Termoenergetica.Acesta a adaugat ca in zona afectata complet nu exista spitale, in schimb in zona unde alimentarea se face deficitar exista cateva institutii si spitale, iar echipele de interventie fac eforturi pentru ca alimentarea in aceste zone sa fie reluata intr-un timp cat mai scurt.