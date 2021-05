Vijelie si furtuni doua zile in Bucuresti. Temperaturile anuntate de meteorologi

Conform estimarilor, joi, 13 mai, cerul va avea innorari temporare, vantul va sufla slab si moderat, iar temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 21 de grade.In orele serii si la inceputul noptii (13/14 mai) va creste probabilitatea pentru averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului, cu aspect de vijelie, iar cantitatile de apa vor putea depasi 10 l/mp. In acest cadru, temperatura minima va fi de 10 - 12 grade Celsius.Totodata, in Capitala, vineri, 14 mai, vremea va fi in general frumoasa si normala sub aspect termic. Cerul va fi variabil, iar vantul va avea intensificari cu viteze in general de 40 - 50 km/h, la inceputul zilei, apoi va slabi in intensitate. Maximele de peste zi vor oscila intre 23 si 24 de grade.Meteorologii au emis, joi, o informare de vreme instabila, valabila pana vineri seara la nivelul intregii tari.Astfel, in intervalul 13 mai, ora 10.00 - 14 mai, ora 21.00, vor fi perioade in care instabilitatea atmosferica va fi accentuata si se va manifesta prin averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii si, izolat, grindina.Aceste fenomene se vor semnala, joi (13 mai), indeosebi in sudul, vestul, nord-vestul si local in centrul teritoriului, iar vineri (14 mai) cu precadere in jumatatea de nord a tarii.De asemenea, in intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 15 - 20 l/mp si, pe arii restranse, 25 - 35 l/mp.