Avertisment al ministerului Sanatatii: Si dupa ce vi s-a administrat a doua doza de vaccin, este recomandat sa sa purtati masca

Ce reguli trebuie respectate

"Chiar si dupa ce vi s-a administrat a doua doza de vaccin, este recomandat sa continuati sa purtati masca de protectie si sa respectati regulile de distantare sociala. Vaccinul va protejeaza pe dumneavoastra, purtarea mastii ii protejeaza pe cei din jur care nu au fost inca vaccinati", au scris, duminica, pe pagina oficiala de Facebook reprezentantii Ministerului Sanatatii. Oficialii au precizat ca pana in acest moment, in studiile clinice s-a urmarit daca vaccinarea previne formele simptomatice de COVID-19 , nu a fost studiat daca este prevenita si infectia asimptomatica."Din acest motiv cercetatorii inca nu stiu daca o persoana vaccinata se poate infecta asimptomatic si poate transmite mai departe virusul", au mai precizat oficialii MS.Acestia au explicat cateva motive pentru are ar trebui urtata in continuare masca:Nu se cunoaste inca gradul de eficacitate al celor doua vaccinuri impotriva infectiilor asimptomatice. Nu exista suficiente studii care sa indice daca o persoana vaccinata poate sa fie purtatoare a virusului si care este riscul de transmisie a SARS-CoV-2.Este posibil ca o persoana vaccinata asimptomatica sa poata raspandi virusul si, astfel, sa infecteze o persoana nevaccinata.Veti obtine un nivel crescut al imunitatii in aproximativ doua saptamani numai dupa administrarea celei de-a doua doze de vaccin (rapel). Pana cand trec aceste doua saptamani de la administrarea celei de-a doua doze de vaccin va puteti infecta si dezvolta formele severe de COVID-19.Vaccinul nu garanteaza imunitate 100%. Eficacitatea in prevenirea bolii COVID-19 este de 95% pentru vaccinul BioNTech-Pfizer si de 94.1% pentru vaccinul Moderna.Institutiile de Sanatate Publica din lume, inclusiv din Romania, continua sa monitorizeze gradul si modalitatea de raspandire a virusului pe masura ce tot mai multe persoane sunt vaccinate. Autoritatile publice recomanda in continuare sa ne spalam des pe maini, sa evitam spatiile aglomerate, sa purtam masca de protectie si sa respectam distantarea sociala.