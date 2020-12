Seful Protectiei Consumatorului ii avertizeaza pe parinti: Sa cumpere dulciuri doar daca au eticheta in limba romana

"Atentionez parintii care doresc sa faca o surpriza cat mai placuta copiilor lor ca inainte de a cumpara diverse sortimente de bomboane si ciocolata, produse din ciocolata, produse pe baza de cacao si grasimi vegetale (bomboane, tablete, figurine etc.), sa aiba in vedere ca toate aceste produse sa fie insotite de etichete cu elementele de identificare si informare in limba romana si sa tina cont de urmatoarele recomandari: dulciurile care contin colorantii E 110-galben portocaliu, E 104- galben de chinolina, E 122- Carmoizina, E 129- Rosu allura, E 102- Tartrazina, E 124- Rosu ponceau etichetarea trebuie sa prezinte mentiunea "poate afecta negativ activitatea copiilor si atentia acestora"; Ciocolata trebuie sa contina declaratia privind "substanta uscata de cacao ...% minimum" astfel incat sa poata fi ales sortimentul care satisface cel mai bine gustul consumatorului", a precizat Paul Anghel.El sustine ca pentru persoanele care sufera de alergii, eticheta ofera informatii privind posibilele componente cu efecte alergene, denumirile acestora fiind accentuate pentru a putea fi evidentiate in lista ingredientelor."Dulciurile, ciocolata si produsele pe baza de cacao (produsele alimentare in general) care se daruiesc cu preponderenta cu ocazia sarbatorii lui Mos Nicolae trebuie consumate moderat, cu responsabilitate. In acest sens se va avea in vedere declaratia nutritionala care ofera informatiile privind valoarea energetica, continutul de grasimi, continutul de acizi grasi saturati, continutul de glucide, din care continutul de zaharuri, continutul de proteine si continutul de sare", a mai spus Paul Anghel.