Profesorul Alexandru Rafila: "Se poate sa ajungem din nou la 10.000 de cazuri pe zi"

Daca populatia din categoriile vulnerabile e vaccinata , iar imbolnavirile vor avea loc in randul celor cu risc mai mic de a face forme grave, presiunea pe spitale va fi mai mica."E de vreo doua saptamani aceasta crestere. Acum e mai evidenta pentru ca in sectiile ATI se simte din nou aglomeratia. Spitalele de prima linie au cea mai mare din parte din paturi ocupate.Lucrurile se schimba si ar trebui regandit sistemul de acordare a asistentei medicale pentru pacientii COVID, care nu ar mai trebui cantonati doar in cateva spitale, pentru ca acest lucru impedica accesul altor pacienti care au nevoie de asistenta spitaliceasca in spitalele care sunt in momentul de fata COVID", a spus Rafila la Digi24.El considera ca numarul de cazuri va creste cu siguranta in perioada urmatoare "Importanta e viteza de crestere, unde cresc cazurile si care sunt grupele de varsta cele mai afectate. Mi-e greu sa spun acum cat vor creste. Lucrurile s-au schimbat fata de anul trecut. Se poate sa ajungem din nou la 10.000 de cazuri pe zi, daca insa vor fi mai putin din categoriile vulnerabile, - pentru ca deja acolo s-a vaccinat, se vaccineaza in continuare - atunci, daca persoane mai tinere, mai putin afectate de boala, se vor infecta, serviciile spitalicesti nu vor fi solicitate in aceeasi masura", a mai spus Rafila.