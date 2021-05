Avertismentul unui medic: "Valul patru al pandemiei va veni, iar amploarea lui depinde de numarul persoanelor vaccinate"

"Valul patru va veni cu siguranta, in toamna, in octombrie - noiembrie, si tine de numarul de persoane vaccinate amplitudinea lui. Cu cat mai multi vaccinati, cu atat amplitudinea valului patru va fi mai mica", a afirmat medicul, in cadrul Colegiului prefectural.Seful DSP Timis a adaugat ca pana acum 20% din populatia judetului s-a vaccinat cu doza de rapel si circa 25% a facut prima doza, dar este nevoie de un procent semnificativ care sa confere siguranta in fata contaminarii cu acest virus."Nu putem vorbi despre o imunitate colectiva pana nu trecem de 50% populatie vaccinata, ideal este peste 60%. Vaccinarea este solutia optima pentru SARS-CoV-2, dar si regulile de baza, respectiv masca, distanta dintre persoane si spalarea mainilor. Imunitatea conferita de vaccin este de durata mai lunga decat cea conferita de trecerea prin boala. Chiar cine a facut COVID in urma cu cateva luni nu are protectie indelungata si merita sa se vaccineze", a explicat Flavius Cioca.In judetul Timis sunt operationale 29 centre de vaccinare cu 89 de fluxuri - 10 cu Astra Zeneca, 11 cu Moderna, 66 pentru Pfizer si doua pentru vaccinul Johnson&Johnson. Numarul fluxurilor pentru imunizarea cu Johnson&Johnson va creste de saptamana viitoare."Cel mai important este ca in judet a scazut mortalitatea cauzata de SARS-CoV-2 de la 4% la 2%, pe diferite considerente. (...) Chiar daca sunt forme usoare de boala, se constata efecte pe termen lung. 10-20% din cazuri, depinde de literatura, constata sechele pe termen mediu si lung, mai ales pulmonare si cardiace, inclusiv la sportivi de performanta care reiau activitatea repede, ceea ce trebuie sa ne dea de gandit. (...) Inclusiv tinerii pot prezenta consecinte pe termen lung, pentru ca poate provoca accidente vasculare cerebrale, convulsii si inflamari ale unor nervi periferici care pot determina paralizie temporara. Este nevoie de un efort concertat de a-i convinge pe oameni sa se vaccineze, pentru ca vaccinul este sigur", a detaliat Flavius Cioca.