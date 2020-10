Avertismentul unui medic dupa ce a vazut plamanii unui pacient cu Covid-19: "Definitia de caz folosita acum e o aiureala"

Doctorul sustine ca exista multe forme atipice de Covid-19, iar autoritatile ar trebui sa schimbe definitia de caz existenta, pentru ca multi pacienti nu pot fi depistati ca sunt infectati, scrie Adevarul.ro "Astazi am depistat un caz de Covid 19 la o pacienta relativ tanara, fara febra, fara tuse..fara niciun simptom considerat tipic sau sugestiv pentru Covid-19! Faptul ca am folosit ecografia pulmonara ce mi-a relevat modificari sugestive, m-a convins de necesitatea unui examen CT pulmonar. Examinarea tomografica a fost concludenta. Ulterior, a urmat si confirmarea serologica. Simptomele pacientei erau doar astenie marcata, ameteli, somnolenta. Saturatia in oxigen 98%! Fara comorbiditati!", a scris medicul craiovean.Medicul Andritoiu spune ca autoritatile ar trebui sa elaboreze un Registru National in care sa fie trecute inclusiv formele atipice. "Definitia de caz folosita in prezent este o aiureala!", a scris medicul militar.