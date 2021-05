Avertizare de vreme instabila in Bucuresti. Cand incep furtunile

Prognoza vizeaza intervalul 20.05.2021, ora 10:00 - 21.05.2021, ora 10:00. Potrivit meteorologilor, in acest interval, vremea din Capitala va fi instabila si se va raci. Vor fi innorari temporar accentuate si va ploua, iar in intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor cumula 20-30 l/mp. Vor fi mai ales averse, iar mai ales spre seara si la inceputul noptii se vor semnala descarcari electrice. Vantul va sufla slab si moderat, trecator cu unele intensificari. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 18 grade, iar cea minima va fi de 9-10 grade.Joi, specialistii au mai emis si o serie de avertizari de ploi insemnate cantitativ, care vor avea loc in Muntenia, Banat, Crisana si in cea mai mare parte a Transilvaniei, Olteniei, Dobrogei si Moldovei, precum si la munte. Vor fi averse insemnate cantitativ, insotite de descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si izolat de grindina. In intervale scurte de timp sau prin cumulare, cantitatile de apa vor depasi local 20 - 30 l/mp si pe arii restranse 40 - 50 l/mp.