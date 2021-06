Avertizarea ministrului Sanatatii: Daca nu ne vaccinam, ne putem astepta la un val patru mai intens

"Cred ca, daca nu ne vaccinam, ne putem astepta la un val patru mai intens si, daca reusim sa vaccinam un mare procent al populatiei si mai ales al populatiei la risc (...) ne putem astepta ca acest val patru sa fie usor gestionabil", a declarat, joi seara, la TVR, Ioana Mihaila.Intrebata daca mai ajungem la imunizare colectiva in toamna, Mihaila a precizat: "Cred ca este posibil sa mai crestem ritmul de vaccinare sau macar sa-l mentinem ca si acum. Cred ca este posibil, dar cu eforturi mai mari, mai ales din punct de vedere al muncii de convingere sa reusim sa vaccinam mai mult in mediul rural , pentru ca acolo dorinta de vaccinare este mai redusa".Mihaila a precizat ca eforturi sustinute trebuie sa faca medicii de familie, preotii, profesorii sau autoritatile locale sau asistentii sociali care "ar trebui sa se simta responsabili pentru comunitatea in care locuiesc"."Probabil in cateva saptamani vom ajunge la cinci milioane (de persoane vaccinate - n.r)", a adaugat ministrul.Intrebata cum vede valul patru, Mihaila a afirmat: "Daca vorbim de valul patru si cum ne pregatim, cred ca acele lectii pe care le-am invatat in celelalte valuri de pana acum trebuie sa ne invete sa fim mai flexibili, sa nu ajungem intr-o extrema sau alta, ne asteptam sa nu mai ajungem la aceasta incarcatura de pacienti pe care am avut-o in valurile doi si trei, pentru ca am avut un procent de persoane vaccinate si un alt procent de persoane care au trecut prin infectie, motiv pentru care, cel putin in acest moment, nu cred ca mai este cazul ca spitalele sa fie inchise pentru pacientii non-covid".Referitor la reluarea cursurilor si daca copiii ar trebui sa mai poarte masca de protectie, Ministrul a afirmat: "Voi sustine ca, la interior, copiii sa ramana cu masca, cel putin cei care nu sunt vaccinati (...) Trebuie judecat si in functie de incidenta, se poate discuta si o masura de relaxare in interior. Totusi, lectia din Marea Britanie ne invata ca atunci cand a fost o relaxare a crescut numarul cazurilor".