Meteorologii anunta noi furtuni. Judetele aflate sub avertizare de cod portocaliu

UPDATE: Meteorologii au prelungit avertizarea nowcasting cod portocaliu pentru judetul Tulea si au emis altele.Este vizat judetul Constanta, localitatile Constanta, Medgidia, Navodari, Ovidiu, Mihail Kogalniceanu, Lumina, Nicolae Balcescu, Mircea Voda, Castelu, Poarta Alba, Ciobanu, Crucea, Ghindaresti, Cuza Voda, Saligny, Seimeni, Topalu, Garliciu, Pantelimon, Targusor, Tortoman, Silistea, Saraiu, Horia, Gradina si Vulturu."Se vor semnala averse torentiale ce vor depasi 35-40 l/mp, frecvente descarcari electrice, grindina, intensificari de scurta durata ale vantului", a transmis ANM.De asemenea, au fost emise avertizari nowcasting pentru:Judetul Botosani: Calarasi, Prajeni, Santa Mare, Rauseni;Judetul Galati: Galati, Tulucesti, Piscu, Independenta, Vanatori, Branistea, Schela, Smardan;Judetul Iasi: Pascani, Harlau, Belcesti, Deleni, Cotnari, Scobinti, Lespezi, Tatarusi, Valea Seaca, Sipote, Motca, Vanatori, Ceplenita, Vladeni, Bivolari, Andrieseni, Todiresti, Focuri, Cristesti, Siretel, Probota, Tiganasi, Trifesti, Gropnita, Plugari, Coarnele Caprei, Bals, Harmanesti, Fantanele, Roscani;Judetul Vaslui: Vaslui, Puiesti, Ivanesti, Dragomiresti, Zapodeni, Lipovat, Bacesti, Dumesti, Iana, Voinesti, Rebricea, Laza, Todiresti, Pungesti, Stefan cel Mare, Poienesti, Osesti, Pogana, Puscasi, Gherghesti, Negresti, Delesti, Garceni, Cozmesti, Vulturesti, Coroiesti, Rafaila, Bogdana, Balteni, Alexandru Vlahuta, Ibanesti, Bogdanita.Potrivit meteorologilor, duminica, in judetul Braila , mai ales in localitatile Vadeni, Maxineni, Salcia Tudor, Romanu, Silistea, Scortaru Nou si Racovita se vor semnala "averse torentiale ce vor depasi 35-40 l/mp, frecvente descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului".De asemenea, este cod portocaliu in judetul Tulcea, in localitatile Macin, Isaccea, Jijila, Greci, Luncavita, Carcaliu, Vacareni, Grindu si I.C. Bratianu."Se vor semnala averse torentiale ce vor depasi 35-40 l/mp, frecvente descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului", au mai transmis meteorologii.Potrivit acestora, este cod portocaliu, pana la ora 23.00, in judetele Suceava, Neamt, Bacau, Vrancea si in zona de munte a judetului Buzau."Va ploua abundent si se vor acumula cantitati de apa de 40...50 l/mp si izolat 60...70 l/mp. Ploi local abundente vor fi si in Dobrogea, precum si in celelalte judete din Moldova si din estul si nord-estul Munteniei", au precizat meteorologii.De asemenea, este cod galben, in Dobrogea, Moldova, estul Transilvaniei si nordul Olteniei si local in Muntenia, precum si in zona Carpatilor Meridionali si Orientali.