Pelerinajul din Constanta. Avocata lui Teodosie: "Daca ne-ar fi oprit, o luam pe camp si ajungeam la Sfantul Andrei"

La slujba a venit si avocata Diana Sosoaca Iovanovici, avocata lui IPS Teodosie, scrie Adevarul . "E un drept care nu poate fi ingradit in niciun mod, in nicio situatie. Si daca ne-ar fi oprit, o luam pe camp si ajungeam la Sfantul Andrei", a spus avocata.Avocata Sosoaca a negat existenta pandemiei spunand: "Nu exista asa ceva! Duceti-va la Tataru sa va spuna de ce nu a decretat epidemie pe teritoriul Romaniei. E totul o mascarada".Ierarhul Tomisului savarseste Sfanta Liturghie la manastirea "Pestera Sfantului Apostol Andrei" din localitatea Ion Corvin din judetul Constanta transmisa live pe Facebook si Youtube.Citeste si: Arhiepiscopia Tomisului transmite slujba oficiata de IPS Teodosie la manastirea Sfantului Apostol Andrei La slujba participa preoti si calugari din toata Arhiepiscopia, precum si locuitori ai comunei Ion Corvin, singurii credinciosi lasati de autoritati sa asiste la aceasta sarbatoare , mai scrie sursa citata.Peste 130 de jandarmi si politisti asigura masurile de ordine publica la ceremonialul religios. Sunt prezente echipe de dialog, patrule pedestre si auto, cordoane de ordine publica si alte dispozitive adaptate situatiei din teren."Acestea sunt dispozitive uzuale pentru un astfel de eveniment si facem precizarea ca nu au fost adoptate masuri suplimentare fata de anii precedenti si nici nu au fost mobilizate forte si mijloace in sprijinul celor din judetul Constanta", transmite Jandarmeria Constanta.In colaborare cu reprezentantii manastirii si ai DSP Constanta, au fost stabilite trasee interioare de deplasare a pelerinilor (catre racla cu sfintele moaste, catre altar si catre lumanarar), au fost realizate marcaje pe traseul de acces in manastire, precum si pentru participantii la slujba religioasa astfel incat sa se respecte distantarea fizica.Jandarmeria reaminteste faptul ca, avand in vedere contextul epidemiologic in care ne aflam, legislatia actuala prevede ca "pentru prevenirea raspandirii infectiilor cu SARS-CoV-2, organizarea de procesiuni si/sau pelerinaje religioase este permisa numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau resedinta in localitatea unde se desfasoara respectiva activitate."Citeste si: Pelerinajul de la Pestera Sfantului Apostol Andrei: Zeci de masini cu oameni din alte localitati sunt verificate de politisti