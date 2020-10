Avocatul Poporului ii cere ministrului Vela baza legala potrivit careia politistii pot patrula si in civil

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

"Va adresam rugamintea sa ne comunicati actul normativ care sta la baza luarii acestor masuri. (...) Potrivit prevederilor art. 1 din Legea nr. 218 din 23 aprilie 2002 republicata privind organizarea si functionarea Politiei Romane, scopul principal care trebuie urmarit de Politia Romana este cel de prevenire a savarsirii de fapte antisociale si in subsidiar de reprimare a acestora", a transmis Avocatul Poporului.Conform solicitarii postate pe site-ul institutiei, Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului stipuleaza ca portul uniformei constituie regula.Totodata, arata Avocatul Poporului, Ordinul nr. 82/2018 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul Administratiei si Internelor nr. 236/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea si portul uniformelor de politie, precum si a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea politistilor prevede ca acestia poarta in mod obligatoriu, in timpul programului de lucru, uniforma de reprezentare, de serviciu sau echipamentul specific, stabilit prin normele de echipare, conform misiunilor si activitatilor specifice desfasurate la birou sau in teren.Potrivit Avocatului Poporului, Legea nr. 218/2002 obliga politistul care, in exercitarea atributiilor de serviciu, este in tinuta civila sa isi faca, in prealabil, cunoscuta calitatea prin prezentarea verbala a numelui si prenumelui, a unitatii de politie din care face parte, precum si a legitimatiei de serviciu sau a insignei."Solicitarea noastra are in vedere necesitatea preintampinarii situatiilor in care unele persoane isi pot aroga calitatea de politist pentru a obtine foloase materiale, precum si importanta respectarii de catre agentii de politie a prevederilor din actele normative mai sus mentionate", explica sursa citata.Avocatul Poporului precizeaza ca s-a sesizat din oficiu in acest caz ca urmare a informatiilor aparute in presa.Purtatorul de cuvant al IGPR, Georgian Dragan, a anuntat, marti, ca Politia Romana, alaturi de Politia Locala, intensifica activitatile de verificare a respectarii normelor privind combaterea COVID-19, urmand ca si politisti in civil sa fie implicati in acest demers."Din experienta actiunilor desfasurate pana in prezent, s-a constatat faptul ca, in unele cazuri, oamenii respecta aceste masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 doar la vederea fortelor de ordine. Politistii au intalnit situatii cand, la vederea lor, au fost puse mastile de protectie, pentru ca, imediat dupa ce colegii mei au plecat din acel perimetru, sa fie scoase", a spus purtatorul de cuvant al IGPR.Potrivit acestuia, rolul acestor activitati nu este neaparat acela de a aplica sanctiuni, ci de a explica necesitatea respectarii tuturor normelor de protectie sanitara.