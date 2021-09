Femeile din România și-au făcut avort acasă în timpul pandemiei. Mulți medici refuză din considerente religioase

Întreruperea de sarcină la cerere este un subiect încă delicat în România, deși multe femei solicită avortul din diverse motive non-medicale. Sunt însă puține spitale în țara noastră care mai acceptă o astfel de intervenție iar, pe de altă parte, mulți medici ginecologi refuză să mai întrerupă sarcini din diverse motive, unele religioase.

Conform studiului făcut de Centrul FILIA în perioada februarie-mai 2021, făcut pentru 171 de spitale din România, 59 dintre aceste unități medicale au transmis că fac întrerupere de sarcină la cerere, în timp ce 69 au transmis că nu fac deloc. În alte 9 spitale se face avort medicamentos. Pe de altă parte, din medicii specialiști în obstetrică-ginecologie, doar o treime fac întreruperi de sarcină la cerere (275 din 802).

De ce vrea organizația feministă ca Ministerul Sănătății să scoată consilierea pre-avort. ”Considerăm că așa ceva este inacceptabil”

Reprezentanții Centrului FILIA susțin că multe femei care vor să facă întrerupere de sarcină se lovesc de refuzul medicilor sau înainte de actul medical sunt obligate să ia parte la o consiliere pre-avort, care ”poate duce la transmiterea de informații eronate în unitățile medicale de stat, care să le descurajeze pe femei să apeleze la o întrerupere de sarcină la cerere fără a fi informate corect și nepărtinitor”, se arată într-un comunicat al ONG-ului. Astfel că organizația solicită Ministerului Sănătății, printre altele, scoaterea acestei consilieri din protocol.

”A mai fost o inițiativă acum câțiva ani, în Parlament. Organizațiile feministe și organizațiile pentru drepturile omului au respins atunci această idee și a fost respinsă și în Parlament.

De ce ar trebui scoasă această consiliere pre-avort? România, din păcate, este influențată de un curent conservator. Foarte multe organizații anti-choic care au și centre de crize de sarcină reușesc să intre în contact cu aceste femei și să le spună tot felul de lucruri care nu sunt veridice din punct de vedere medical. Cum ar fi faptul că uterul lor va arăta ca după un accident de mașină sau că o să moară sau că nu o să mai poată face copii sau o să-și viseze copilul în fiecare noapte sau că femeia respectivă o să se gândească că a avut un copil și l-a omorât.

Din experiența noastră și a altor organizații din ultimii ani, am tras concluzia că, în România ar fi foarte periculos dacă s-ar crea o nouă cale de acces a acestor oameni să ajungă în spitale și să facă consiliere pre-avort”, a explicat Andrada Cilibiu PR-ul ONG-ului.

Andrada Cilibiu: ”Au fost cazuri în care femeile au fost obligate să vadă mai înainte fătul la ecograf”

Reprezentanta FILIA a mai explicat că, în momentul în care femeile merg la spital să facă avort, acestora li se arată ecografia. ”Am avut situații, chiar acum în 2021, de femei care ne-au sunat și ne-au spus că s-au dus la spital să facă avort, iar medicul le-a obligat să se uite pe ecran să vadă fătul și bătăile inimii. Acestea au decis să facă avort până la urmă pentru că hotărârea era deja luată, însă s-au simțit inconfortabil, mai ales că două dintre acestea erau victime ale violului. Considerăm că așa ceva este iancceptabil”.

”Dacă am ajunge în situația Germaniei, care se uită cu alți ochi la drepturile reproducative ale femeilor, am putea introduce consilierea pre-avort și să discutăm cu femeile respective cu adevăratele consecințe ale avortului, despre contracepție, etc. Dar în acest moment este prea precoce pentru situația în care suntem în România.

Din acest motiv noi am opta pentru o pagină web și un număr de telefon la care femeile să poată suna fie 8 ore pe zi, fie 24 de ore, 7 zile din 7 și să primească informații de la personal acreditat de Ministerul Sănătății despre întrerupera de sarcină.

Așa este în Republica Moldova. Pe site-ul avort.md care este un site al Ministerului Sănătății din această țară găsești toate informațiile de care ai nevoie ca să faci întrerupere de sarcină acolo. În România nu se întâmplă asta. Așa că am ales să cerem Ministerului Sănătății să introducă măcar consilierea post-avort în care femeia să primească informații despre mijloace de contracepție și alte informații pentru planificarea familială”, a mai spus reprezentanta ONG-ului.

În ultimul an, în cel puțin cinci orașe din România au fost înregistrate cazuri de avort empiric - întreruperea de sarcină realizată în afara unei unități medicale, fără personal medical, în lipsa unui mediu steril: București, Constanța, Sibiu, Motru și Segarcea, se arată într-un comunicat al ONG-ului.

Ce motive au invocat medicii care au refuzat întreruperi de sarcină

În ceea ce privește motivația din spatele refuzului, 51 de spitale au invocat motivele religioase ca principal motiv de refuz al medicilor, 20 au invocat motive de natură etică sau morală, iar 9 au invocat motive ce țin de criza SARS-CoV-2, conform Centrului FILIA.

Iată câteva dintre răspusurile medicilor care refuză să facă avorturi.

Răspunsul oficial al Spitalului Orășenesc Deva: Medicul specialist în obstetrică-ginecologie existent (respectiv cel aflat în concediu fără plată în perioada 01.01.2021-31.12.2021) refuză să efectueze avorturi la cerere din următoarele motive:

• Motive religioase (Să nu ucizi - porunca nr. 6)

• Este manevră medicală la cerere și medicul are dreptul să refuze

• Jurământul lui Hipocrate: medicul trebuie să facă tot ce poate pentru a menține viața, nu să omoare.

Răspunsul oficial al Spitalului Municipal Dr. Al. Simionescu Hunedoara: Niciun medic specialist obstetrică-ginecologie din unitatea noastră nu efectuează avorturi la cerere. Motivele invocate sunt religioase și de ordin medical, având în vedere riscurile pe care le implică această manevră, care este la solicitarea pacientei, nu din motive medicale. [...] Avortul la cerere nu intră în contractul medicului ca furnizor de servicii medicale, poate constitui o contradicție în convingerile medicilor care doresc să salveze vieți, să se ocupe de probleme de sterilitate, mai ales în contextul scăderii natalității.

Preot catolic: ”Oare cei care invocă motivele pentru avort realizează că ei au fost născuți?”

Preotul catolic Francisc Doboș de la parohia Romano-Catolica Preasfanta Inima a lui Isus (Sacre Coeur) consideră că se discută prea mult în spațiul public despre întreruperea de sarcină ca și cum ar fi un ”beneficiu”.

”Aceasta este percepția, de foarte multe ori, ca și cum ceea ce crește în sânul unei femei, atunci când nu se dorește un copil, ar fi ca o excrescență, ca un cancer, ceva rău. În primul rând este vorba despre o viață. Alta decât a celei în cauză, iar aici nu este vorba despre o motivație religioasă. Nu avem nevoie de religie să ne dăm seama că acolo este o viață ci de știință. Evident, pentru cine ține la viață, cultura morții nu este o opțiune. Și dacă se invocă motivele de conștiință, acestea nu trebuie să fie de ordin religios neapărat. Nu trebuie să ne spună religia că este o viață acolo. Ne spune știința”, a spus preotul pentru Ziare.com.

Francis Doboș mai spune că ”într-o societate atât de sensibilă de viața necuvântătoarelor pare că avem grijă mai mult de acestea decât de viața celor care nu pot cuvânta în sânul sau în pântecul unei femei. Pentru mine, ca preot, refuzul unor clinici sau al unor medici pe motive de conștiință, pentru mine este un beneficiu.

Mi se confirmă că oamenii nu și-au pierdut de tot ”busola”, viața chiar mai contează. Cei care invocă acum motivele pentru avort, oare realizează că ei au fost născuți și că nu s-a întâmplat ca ”eu să fiu avortat înainte să mă pronunț pentru avort?”. Este doar un tip de reflecție pe care încerc să-l transmit și celor care sunt pentru avort sau întrerupere de sarcină ca și cum asta ar însemna extirparea unei excrescențe. Evident, nu ne jucăm cu termenii iar opțiunea nu poate fi decât una singură. Opțiunea pentru avort nu este o opțiune”, a mai precizat preotul romano-catolic.

Ce pot să facă femeile disperate?

”Sunt o mulțime de asociații, comunități religioase, ONG-uri, care le spun femeilor: ”dacă nu puteți să-l creșteți, dacă aveți dificultăți, nu ucideți o viață, dați-i naștere și ne vom ocupa noi, vom prelua noi copilul dar nu ucideți!”. Știu că sunt situații disperate, pentru adolescente, mamele disperate, violurile, este incredibil ce se întâmplă. Dar ce vină are copilul?”, mai arată preotul Francis Doboș.

ONG: ”Îngrădirea dreptului la avort este un act de violență”

Organizația feministă consideră un act de violență negarea dreptului de a întrerupe o sarcină la cerere. ”Reamintim că Organizația Națiunilor Unite a recunoscut că a nega dreptul femeilor la întreruperi de sarcină în condiții sigure constituie un act de violență împotriva femeilor (CEDAW și CRPD, 2018). În 2021 Raportul Matić sublinia din nou că îngrădirea accesului la drepturile reproductive ale populației reprezintă o formă de violență. Mai mult, raportul critică refuzul pe baze morale al medicilor, invocat în majoritatea spitalelor din România.

Cerem Ministerului Sănătății să se asigure că toate femeile au acces universal și sigur la întreruperile de sarcină la cerere. În acest sens, solicităm:

• Să impună gratuitatea întreruperii de sarcină la cerere dacă sarcina este rezultatul unui viol sau a unui incest;

• Să nu impună introducerea consilierii pre-avort obligatorie, care poate duce la transmiterea de informații eronate în unitățile medicale de stat, care să le descurajeze pe femei să apeleze la o întrerupere de sarcină la cerere fără a fi informate corect și nepărtinitor;

• Să stabilească un protocol pentru managerii de spitale care să includă pașii necesari pentru asigurarea accesului neîngrădit la întrerupere de sarcină la cerere pe tot parcursul anului, în toate județele țării;

• Să introducă acordarea de servicii de avort la cerere în procedura de acreditare a spitalelor cu secții de obstetrică ginecologie;

• Să adopte, să implementeze și să monitorizeze Strategia privind Sănătatea Reproducerii 2021-2026;

• Să stabilească la nivel național un protocol privind întreruperile de sarcină (la cerere, medicamentoase și terapeutice) care să conțină specificații clare privind situațiile în care se poate refuza o pacientă, privind procedura în sine, drepturile și obligațiile părților etc”, mai arată ONG-ul FILIA în comunciat.

Asociația Pacienților: ”Noi nu am încurajat niciodată avortul dar nici nu-l putem interzice”

Vasile Barbu preşedintele Asociaţiei Nnaţionale pentru Protecţia Pacienţilor spune că avortul a rămas un subiect delicat din mai multe puncte de vedere. Pe de o parte pacientele au dreptul legal la întreruperea de sarcină iar, pe de altă parte medicii au dreptul să refuze acest act.

”Este un subiect destul de delicat și sunt persoane care promovează libertatea avortului și fac comparații cu ce se întâmpla pe vremea comunistă. De-a lungul timpului au fost tot felul de dezbateri sau decese chiar sau femei care au rămas sterile din cauza avorturilor împrovizate în perioada ceaușistă.

Lăsând la o parte femeile care au rămas gravide și pentru care este contraindicată sarcina, cum sunt persoanele cu diverse boli fizice până la paciente cu boli psihice, sau paciente care au fost violate și au rămas însărcinate. Noi am spus că aceste avorturi sunt etice și justificate cumva. Am fost contraziși de reprezentanții Bisericii care au spus că indiferent de situație este o ”Cruce” pe care gravida trebuie să o ducă. Noi nu am încurajat niciodată avortul dar nici nu-l putem interzice.

Dacă s-a întâmplat un ”accident”, este normal să-i permiți persoanei respective să decidă, însă să nu se depășească luna a cincea de sarcină. Pentru că după cinci luni deja înseamnă o crimă, deși este o crimă și înainte, însă dacă legislația din România aprobă acest lucru, noi trebuie să acceptăm și să respectăm dreptul presoanei”, a spus Vasile Barbu pentru Ziare.com.

”Unele motive de avort pot fi eliminate”

”Însă în multe situații se pot găsi soluții. Gravida renunță de obicei din cauza sociale, iar acestea pot fi eliminate pentru că în general se pot găsi alternative.

Noi ne menținem opinia că trebuiesc evitate avorturile la cerere. În plus, conștientizarea este foarte importantă pentru că este vorba despre o viață. Din punct de vedere bioetic nu putem să încurajăm un avort. Informarea persoanei respective sub toate aspectele trebuie să se facă. Au fost persoane care au renunțat la avort după consiliere și și-au dat seama mult mai târziu ca ar fi făcut o greșeală dacă ar fi întrerupt sarcina. Trebuie să-i dam șansa omului care aflat într-o perioadă de criză poate lua o decizie greșită pe care poate mai târziu o regretă. Din acest motiv legiuitorul a hotărât că este mai bine să informăm corect. Consimțământul privind avortul, cu toate riscurile sale trebuie exprimat în condiții de completă informare”, a spus președintele Asociației Pacienților.

”Medicii au dreptul să aibă convingerile lor etice și religioase”

Despre medicii care refuză, Vasile Barbu a spus: ”Noi am discutat cu ei, de la aspectul moral, de bioetică, până la moralitate și aspect social. Noi milităm pe zona de echilibru. Am ajuns la concluzia că nici nu-i putem obliga pentru că sunt și considerente de ordin religios aceste drepturi nu pot fi încălcate prin anumite atribuții de serviciu. Dar dacă o femeie este hotărâtă să facă avort și este refuzată de un medic poate să meargă în altă parte. Există mai mulți furnizori.

Legea spune că fiecare persoană are dreptul să-și aleagă furnizorul. Iar având în vedere că acesta este un serviciu care nu este decontat decât în condițiile în care sunt chestiuni gratologice, iar atunci este gratuit, persoana respectivă poate să-și aleagă un alt furnizor de servicii”.

”Iar dacă la un moment dat toți medicii sunt convinși că acesta este un păcat, atunci ține de guvern să găsească soluții, însă în România nu este cazul de așa ceva", a mai spus Vasile Barbu.