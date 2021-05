Bacsis pe Twitter. Cine va putea beneficia de noua functie pentru donatii

"Este prima etapa din planul nostru de a crea noi modalitati pentru a oferi si a primi sprijin pe Twitter - prin intermediul banilor", au precizat reprezentantii companiei californiene intr-un comunicat.Pentru moment, doar un grup limitat de persoane, creatori de continuturi, jurnalisti, experti si ONG-uri pot sa adauge functia "Tip Jar" in profilul lor.Insa toti utilizatorii anglofoni pot deja sa faca donatii."Voi sunteti cei care conduc conversatia pe Twitter si noi ne dorim ca voi sa puteti sa ii sustineti cu usurinta pe unii si pe altii dincolo de comenzile Follow, Retweet si Like", optiunile clasice de distribuire si apreciere a mesajelor publicate pe aceasta retea de socializare, au explicat reprezentantii sai.Noul buton va permite realizarea de plati din servicii precum Patreon, PayPal si Venmo.Reteaua de socializare doreste sa isi diversifice sursele de venituri dincolo de sfera publicitatii, precum si optiunile de generare de bani cu scopul de a ii fideliza pe influenceri.Twitter pregateste lansarea de abonamente cu plata pentru conturile favorite ale utilizatorilor, care vor contine avantaje si privilegii pentru abonati.Platforma americana a publicat rezultate financiare mai slabe decat cele sperate, saptamana trecuta. Numarul utilizatorilor zilnici denumiti "monetizabili" (care au fost expusi la cel putin o reclama intr-o zi) s-a cifrat la 199 de milioane in primul trimestru al acestui an, cu un milion mai putin decat previziunile analistilor.