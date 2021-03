Baiatul cu martisorul "urat" pentru invatatoare a strans banii pentru operatia la ochi. Romanii au donat, impresionati de povestea sa

Banii vor fi folositi pentru operatia la ochi a copilului, pe care momentan nu o poate face, pentru ca este prea mic, scrie Digi24.ro "Ni s-a spus ca nu-l poate opera acum, el fiind foarte mic, ochii lui sunt in crestere. Daca va interveni acum riscurile sunt foarte mari, i se poate face dezlipire de retina. Vom pastra totul pentru operatie, pentru ca ne va fi foarte greu sa facem rost de acesti bani, pentru ca stim foarte bine prin ce am trecut. Trebuie schimbati ochelarii de doua ori pe an, speram sa-l opereze mai tarziu", a declarat Ionut Balasa, tatal lui Nicolae.Pana la viitoarea operatie, Nicolae trebuie sa vina la control o data la trei luni.Elevul de clasa a III-a dintr-o scoala din comuna argeseana Slobozia nu a mai vrur sa mearga la scoala, reclamand ca invatatoarea l-a umilit dupa ce i-a oferit un martisor, spunandu-i ca martisorul confectionat de el este urat. Gheorghita Amzarescu, invatatoarea din Arges acuzata ca ar fi fost nemultumita de martisorul primit de la un elev, a reactionat joi, 4 martie, spunand ca nu a folosit cuvantul "urat" si ca este vorba doar de o interpretare a vorbelor sale.