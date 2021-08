Bancă pentru odihnă montată la 2.505 metri altitudine, în Făgăraş. Şeful Salvamont Argeş urmărește să-i amendeze pe inițiatorii proiectului

Şeful Serviciului judeţean Salvamont Argeş susţine că, dacă imaginile sunt reale, salvamontiştii vor demonta banca şi consideră că cel care a dus-o acolo ar trebui amendat.Imaginile cu banca montată la 2505 metri altitudine au fost postate pe Facebook , pe un grup care reuneşte iubitori au traseelor montane.„Pe Cornul Caltunului o familie din Sibiu (care a dorit sa rămână anonima şi fără poze cu ei postate) mi-a schimbat ziua. A montat o bancă în Vf. CORNUL CLATUNULUI, să te poţi odihni şi admira Vf. Moldoveanu. Am avut ocazia sa stau printre primii pe ea. Pana când ajungeţi sa vedeţi şi dvs., am pus câteva poze sa ştiţi ca nu e gluma! Respectul meu! A rămas ca ne vedem la anul pe 14 August, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră!”, a scris un membru al grupului de pe reţeaua de socializare.Şeful Serviciului Salvamont Argeş, Ion Sănduloiu, a declarat pentru News.ro că, dacă imaginile sunt reale, salvatorii vor demonta banca.„Acea bancă, dacă a fost montată pe vârful muntelui, nu îşi are locul, nu îşi are rostul. Problema este că nu ne apucăm sa montăm bănci pe vârfuri, natura trebuie să rămână aşa cum este. Mâine-pomîine montează alţii un chioşc sau cine ştie ce. Din punctul meu de vedere, oamenii aceia ar trebui sa primească o amendă de la Jandarmeria montană pentru că au făcut acolo ceva ce nu are nicio legătură cu peisajul montan”, a declarat şeful Salvamont Argeş.Acesta a menţionat că echipele de salvatori montani sunt în dispozitiv pregătite să intervină în caz de apeluri la 112, însă, când vor ajunge pe Vârful Călţun, vor demonta banca dacă aceasta va fi găsită acolo.