Autoritatea Sanitara Veterinara anunta cat a cheltuit pe deplasarile si indemnizatiile presedintelui si vicepresedintilor in perioada 2017-2019

ANSVSA a transmis marti, 17 noiembrie, detalii cu privire la sumele cheltuite in perioada 2017 - 2019 de catre presedintele si vicepresedintii institutiei pentru deplasari, dar si date despre indemizatiile primite de catre acestia."In conformitate cu situatia centralizata la nivelul Directiei Economice din cadrul ANSVSA, au fost efectuate cheltuieli pentru deplasarile si indemnizatiile demnitarilor, in perioada 2017-2019, in cuantum total de 549.310,86 de lei", a transmis institutia, intr-un comunicat de presa.Potrivit documentului, pentru presedintele ANSVSAs-au cheltuit, in perioada 2017 - 2019, pentru deplasari interne, externe si indemnizatii aferente 295.652,28 de lei, suma care nu include costurile pentru biletele de avion care au fost platite pentru deplasarile externe.La acest total se adauga suma de 121.904,71 de lei, reprezentand cheltuielile pentru locuinta de serviciu, in perioada (2017 - 2019), dar si cheltuieli pentru bilete de avion in valoare de peste 10.000 de euro.Din noiembrie 2019, conducerea ANSVS a fost preluata de. Pana la finalul anului, institutia a platit 11.832,69 de lei pentru deplasari interne, externe si indemnizatii.Restul sumelor au fost platite de catre ANSVSA pentru deplasarile celor trei vicepresedinti, dar si ca indemnizatii pentru acestia: Laszlo Nagy Csutak - 146.707,54 de lei deplasari si indemnizatii, la care se adauga 82.646,35 de lei reprezentand cheltuielile pentru locuinta de serviciu, in perioada (2017 - 2019); Traian Petcu - 57.783,08 lei, la care se adauga 124.310 de lei reprezentand cheltuielile pentru locuinta de serviciu; Octavian Ilisoi - 2018 - 2019, pentru deplasari interne, externe si indemnizatii aferente: 37.335,27 de lei. La acest total se adauga suma de 71.110,10 lei reprezentand cheltuielile pentru locuinta de serviciu, in perioada (2018 - 2019)."Cheltuielile demnitarilor aflati la conducerea ANSVSA pentru anul in curs, vor fi facute publice la finalizarea anului fiscal 2020", a mai transmis ANSVSA.