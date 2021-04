Barbat de 83 de ani, retinut dupa ce a amenintat cu pistolul un tanar care l-a inselat

"Azi, in jurul orei 16:45, Politia Municipiului Odorheiu Secuiesc a fost sesizata de un localnic de 31 de ani, despre faptul ca a fost amenintat cu un pistol in locuinta sa, de o persoana, in urma unor neintelegeri. La fata locului s-a deplasat imediat o echipa operativa, care a procedat la imobilizarea presupusului agresor, un barbat de 83 de ani, cu dubla cetatenie romana si elvetiana", a transmis, joi seara, IPJ Harghita.Sursa citata a precizat ca, prin verificarea minutioasa a locatiei, politistii au descoperit si arma, un pistol letal de calibru 5,6 mm, ascunsa sub tiglele mansardei."Din primele cercetari rezulta ca neintelegerile dintre cei doi ar fi fost generate de plata neonorata de catre cel mai tanar, a unui imobil in valoare de 40.000 de euro", au mai precizat politistii.Agresorul a fost retinut pe o perioada de 24 de ore, cercetarile fiind continuate sub aspectul savarsirii infractiunilor de violare de domiciliu, amenintare si nerespectarea regimului armelor si munitiilor.