Un barbat din judetul Constanta a fost amendat de politisti pentru ca si-a continuat campania electorala pe internet

"Astazi, in jurul orei 08.10, politisti din cadrul Politiei orasului Navodari s-au autosesizat despre faptul ca, pe o retea de socializare, un barbat a continuat campania electorala, prin aceea ca ar fi indemnat alegatorii sa voteze anumiti candidati la Camera Deputatilor si a Senatului. Barbatul in cauza a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 4.500 de lei, conform Legii nr. 208/2015", a transmis IPJ.La o sectie de votare din municipiul Constanta, un membru al comisiei de votare ar fi inmanat unui barbat un buletin de vot pentru Camera Deputatilor si doua pentru Senat, alegatorul introducandu-le in urne, in acest caz fiind intocmit un dosar penal frauda."Totodata, in jurul orei 09.00, politisti din cadrul Sectiei 4 au fost sesizati de catre presedintele unei sectii de votare cu privire la existenta unui incident electoral. Deplasati la fata locului, politistii au stabilit faptul ca un membru al comisiei de votare ar fi inmanat unui barbat un buletin de vot pentru Camera Deputatilor si doua pentru Senat, pe care acesta le-ar fi introdus in urna. In cauza a fost intocmit un dosar de cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunii de frauda la vot", a mai informat IPJ Constanta.Conform sursei citate, 637 de forte sunt mobilizate pentru asigurarea protectiei la cele 559 de sectii de votare din judetul Constanta, fiind vorba de 219 politisti din cadrul IPL Constanta, 241 de politisti de frontiera de la Garda de Coasta, 93 de jandarmi din cadrul IJJ Constanta, 78 de pompieri de la ISU Dobrogea, precum si reprezentanti de la alte structuri ale MAI.De asemenea, 210 politisti din IPJ Constanta asigura masurile de ordine si liniste publica, pentru prevenirea oricaror fapte antisociale."Pentru combaterea oricaror fapte antisociale, sunt asigurate rezerve de politisti si echipe operative, pregatite sa intervina. Astfel, 230 de politisti sunt constituiti in echipe operative, inclusiv luptatori pentru actiuni speciale si echipe operative de specialisti", se mentioneaza intr-un comunicat de presa transmis de IPJ Constanta.Citeste si: Alegeri parlamentare 2020. Un alegator de 81 de ani a murit in curtea sectiei de votare, in Arges