Barbat de 68 de ani arestat preventiv la Constanta dupa ce ar fi agresat sexual o minora de 9 ani

Fata ar fi fost atinsa in mai multe zone ale corpului, in timp ce se afla in vizita la sora bunicii sale, in orasul Navodari. Urmare a cercetarilor intr-un dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunii de agresiune sexuala, politistii orasului Navodari au identificat un barbat, de 68 de ani, banuit ca ar fi atins o minora, in varsta de 9 ani, in mai multe zone ale corpului. In urma cercetarilor efectuate, politistii au stabilit ca fapta ar fi avut loc in dimineata zilei de 30 mai a.c., in orasul Navodari, in timp ce minora se afla in vizita la sora bunicii sale", reiese dintr-un comunicat de presa transmis de IPJ Constanta. Conform sursei citate, in urma probatoriului administrat in cauza politistii l-au retinut pe suspect pe baza de ordonanta, ulterior Judecatoria Constanta emitand pe numele acestuia mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile.Barbatul a fost introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Constanta.