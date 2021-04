Barbat din Buzau, care trebuia sa fie in carantina, prins in Piata Centrala vanzand tigari netimbrate

Barbatul de 44 de ani a fost depistat de un echipaj de jandarmerie in zona Pietei Centrale. Jandarmilor le-a atras atentia bagajul voluminos pe care buzoianul il avea asupra sa, dar si faptul ca la vederea oamenilor legii, acesta a inceput sa aiba un comportament suspect, incercand sa evite echipajul.Jandarmii i-au cerut documentele si asa au stabilit ca acesta trebuia sa fie in carantina la domiciliu, fiind contact cu un caz confirmat de COVID 19. Mai mult, asupra sa au fost gasite aproape 9800 tigarete netimbrate, pe care voia sa le vanda."Un echipaj de jandarmerie a depistat in zona Pietei Centrale din municipiul Buzau un barbat de 44 de ani, care avea asupra sa un bagaj voluminos, iar la vederea jandarmilor, a afisat un comportament suspect si a incercat sa evite intalnirea cu acestia. Avand in vedere acest aspect, jandarmii au trecut la legitimarea si stabilirea identitatii acestuia, in urma verificarile efectuate, fiind descoperite asupra buzoianului 9720 tigarete netimbrate, pe care le detinea in vederea comercializarii. Totodata, verificarile au scos la iveala ca acesta trebuia sa fie in carantina la domiciliu, fiind contact cu un caz confirmat COVID 19", transmite Jandarmeria Buzau.Jandarmii au intocmit actele de sesizare a organelor de urmarire penala pentru contrabanda cu tigari si l-au amendat pe buzoian cu suma de 1000 lei pentru nerespectarea masurii de carantina la domiciliu.