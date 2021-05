Barbat cautat de scafandri, dupa ce a disparut in Dunare, in timp ce se afla la pescuit

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina marti, 4 mai, la o persoana disparuta in Dunare, in zona localitatii Vadu Oii, la fata locului deplasandu-se patru scafandri, o ambarcatiune si un echipaj SMURD B.Conform primelor informatii, barbatul respectiv, de aproximativ 48 de ani, se afla la pescuit impreuna cu un amic, ei fiind in barci diferite, iar la un moment dat barbatul respectiv a vazut barca celulalt rasturnata si nicio urma de prietenul sau, alertand autoritatile.