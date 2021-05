Barbat cazut in Muntii Gutai, gasit de un sportiv care alerga in zona

"O persoana care practica alergare montana in zona respectiva a sunat la 112 si a anuntat despre faptul ca aproape de Fisura Zorilor (zona deosebit de periculoasa cu o prapastie de peste 40 metri) este un barbat cazut care insa a reactionat in momentul in care a fost miscat de catre persoana care alerga", a spus Dan Benga.Potrivit acestuia, barbatul cazut a fost gasit intr-un timp extrem de scurt, a fost constient, nu are afectiuni medicale, singura problema fiind cantitatea de alcool consumata. Salvatorii montani au coborat in siguranta persoana pana in localitate de unde a fost preluata de Politia orasului Baia Sprie pentru investigatii, acestia anuntand si apartinatorii", a precizat Dan Benga.