Barbat condamnat la inchisoare cu executare dupa ce a ucis un caine. Animalul a fost injunghiat cu un cutit

Potrivit Politiei Judetene Galati, faptele s-au petrecut in ianuarie 2019, iar politia a inceput atunci cercetari pentru infractiunea de cruzime fata de animale, ca urmare a unei sesizari facute de o familie din Galati, al carei caine de rasa, un Amstaff in varsta de 13 ani, a fost ucis de un vecin cu lovituri de cutit, scrie Agerpres. Proprietarul cainelui a reclamat ca a fost atacat de agresor cu cutitul , iar cainele a sarit sa il apere si a fost injunghiat de mai multe ori.Pedeapsa prevazuta de lege pentru aceasta infractiune este inchisoare de la 3 luni la un an sau amenda. Magistratii Judecatoriei Galati l-au condamnat pe agresor - un barbat de 47 de ani - la un an de inchisoare cu executare si interzicerea unor drepturi, pentru uciderea fara drept, cu intentie, a unui animal, dar sentinta pronuntata de Judecatoria Galati pe 26 martie nu este definitiva si poate fi atacata cu recurs.