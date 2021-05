Un barbat din Galati a murit dupa ce s-a inecat cu un mic

Incidentul s-a intamplat in localitatea Aldesti, din judetul Galati. Din primele informatii, barbatul se afla in vizita la un var. Cei doi au stat la masa, iar la un moment dat barbatul a fost gasit fara suflare de varul acestuia, care a sunat la 112."Ei s-au asezat la masa. Varul a plecat sa aduca apa de la cismea si l-a lasat mancand. Cand s-a intors l-a gasit in curte cazut, inconstient, fara respiratie. Echipajul medical, care era in localitatea Radesti la un pacient, a venit cat de repede a putut. S-au incercat manevrele de resuscitare, i-a fost scoasa o bucata de mic din gat, insa nu a supravietuit", a declarat dr. Mihai Polinshi, directorul medical al SAJ Galati.