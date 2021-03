VIDEO Un jandarm aflat in timpul liber a salvat un fost vecin care anuntase ca vrea sa se sinucida

Jandarmeria a anuntat ca vineri, 19 martie, un barbat de 35 de ani a sunat la 112 si a anuntat ca se sinucide. Apelantul a fost localizat intr-o zona muntoasa din Zarnesti, fiind solicitat sprijinul Jandarmeriei."Doi jandarmi din cadrul Postului Montan Plaiul Foii au plecat imediat in cautarea acestuia in zona localitatilor Magura si Pestera. Un alt jandarm montan, aflat la domiciliu, care cunostea foarte bine zona, a plecat si el in cautarea apelantului, pe un alt traseu", arata sursa citata.Dupa aproape o ora, barbatul a fost gasit de jandarmul plecat singur pe traseu si cu care a fost vecin o perioada. Dupa o ora de discutii , omul legii a reusit sa il convinga sa renunte la ideea de a se sinucide. A fost coborat in zona Fantana lui Botorog, de unde a fost preluat de catre un echipaj SMURD.