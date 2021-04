Un barbat din Galati, mort de 20 de ani, chemat la vaccinare. Sotia lui, imunizata in ianuarie, invitata insistent sa se vaccineze si in aprilie

Dorina Necula, o femeie de 74 de ani, s-a imunizat impotriva SARS-CoV-2 pe data 23 ianuarie la un centru de vaccinare din Galati. Doza de rapel a facut-o in ziua de 13 februarie."Am primit trei sms-uri din partea platformei RoVaccinare", a declarat femeia pentru adevarul.ro. "Nu uita de programarea din data de 2 aprilie la centrul de la spitalul municipal Tecuci", scria in mesajele primite.In realitate galateanca a fost vaccinata cu prima doza pe 23 ianuarie, iar pe 13 februarie a facut rapelul la un centru din orasul Galati.Dupa ce femeia a facut public tot ceea ce patise, autoritatile au facut verificari si au constatat ca la mijloc este vorba despre o eroare. Potrivit reprezentantilor Prefecturii Galati, unde femeia a muncit in trecut, au fost programati mai multi angajati si, din greseala, ar fi trecut numarul de telefon al femeii, ramas in baza de date.