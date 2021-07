A murit barbatul care incasa cea mai mare pensie din Romania: aproape 74.000 de lei pe luna. A fost sef de penitenciar si magistrat

Anul trecut acesta primea o pensie in valoare de 73.890 lei.Gheorghe Balasoiu a lucrat in magistratura, apoi a fost sef al Penitenciarului Colibasi. In 2005, inainte de a iesi la pensie, Balasoiu a fost incadrat ca procuror, el stand la Curtea de Apel Pitesti doar doua saptamani.Pentru ca venitul pentru ultima luna de munca sa fie cat mai mare, in anul 2005, Gheorghe Balasoiu a renuntat la concediul de odihna din ultimul an si a avut foarte multe deplasari in interes de serviciu.Banii pentru deplasari si concediu s-au adunat la salariul din ultima luna, luat in calcul pentru stabilirea pensiei. Asa a ajuns ca in anul 2017 la suma de peste 34.000 de lei. Ulterior, pensia a crescut aproape anual, ajungand anul acesta in jur de 78.000 lei, relateaza infoargesnews.ro Viata lui Gheorghe Balasoiu nu a fost ferita de tragedii: anul trecut, fiul lui Gheorghe Balasoiu a fost gasit mort in propria locuinta.