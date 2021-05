Barbatul care si-a omorat fosta concubina si pe fiul ei in curtea unei biserici va fi suspus unei evaluari psihiatrice

"Barbatul a fost adus, duminica, (...) in stare de semiconstienta. Prezenta o plaga deschisa la nivelul gatului. Dupa ce a fost evaluat de specialistii din Unitatea de Primiri Urgente, a fost dus in sala de operatii. Interventia chirurgicala a decurs bine. Dupa o noapte petrecuta in ATI, pacientul a fost mutat in Sectia ORL. Este constient, stabil, urmeaza sa fie evaluat neurologic si psihiatric", se precizeaza intr-o informare transmisa de SJU Pitesti.O femeie de 37 de ani din comuna argeseana Mihaesti si fiul ei, in varsta de 15 ani, au fost omorati, duminica, 13 mai, de un barbat de 42 de ani care, ulterior, a incercat sa se sinucida.Dubla agresiune a fost comisa in zona bisericii din satul Draghici , atacatorul fiind fostul concubin al femeii. Politistii care au intervenit la fata locului au gasit mai intai cadavrul copilului, care prezenta leziuni in zona capului, iar cadavrul femeii a fost descoperit ulterior, in curtea lacasului de cult, avand o rana adanca la gat.Agresorul a fost imobilizat de politisti in timp ce incerca sa se sinucida, provocandu-si taieturi cu cutitul in zona gatului. El a fost preluat de o ambulanta si transportat in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta din Pitesti.Ancheta in acest caz a fost preluata de procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Arges, care efectueaza cercetari pentru savarsirea infractiunii de omorCriminalul fusese in studioul unei cunoscute emisiuni TV, impreuna cu sotia, intr-o tentativa de impacare publica. Intrebat de moderatoare cu privire la informatia ca si-ar fi amenintat sotia cu moartea, el a recunoscut ca asa a facut si ca nu va ezita sa recurga la un gest extrem.