Cum a fost prins barbatul care si-a ucis sotia iar apoi a anuntat vecinii: "Era singur pe o strada, avea urme de sange la mana"

Era singur pe strada, avea urme de sange pe mana si asupra sa avea si cutitul "cu care cel mai probabil a si savarsit fapta", arata politistii de la Sindicatul Europol intr-o postare pe pagina de Facebook "In aceasta dupa amiaza in cartierul Ferentari, un barbat si-a omorat sotia intr-un impuls de nervozitate si cel mai probabil fiind sub efectul consumului de alcool. Fapta a fost sesizata la 112 de catre un vecin caruia i s-a laudat barbatul ca si-a ucis sotia", au explicat reprezentantii Sindicatului Europol, intr-o postare pe Facebook."La cateva ore de la comiterea faptei, o patrula de ordine publica de pe raza Sectiei 19, a observat un barbat singur pe o strada, care avea urme de sange la mana. Politistii l-au interceptat, l-au imobilizat, l-au deposedat de un cutit pe care il avea asupra sa, cu care cel mai probabil a si savarsit fapta si l-au condus la unitatea de politie in vederea predarii acestuia catre Serviciul Omorului din cadrul Politiei Capitalei", a adaugat sursa citata.Potrivit Sindicatului Europol, in orele urmatoare, barbatul va fi prezentat pentru retinere si ulterior se va solicita si mandat de arestare.Barbatul din Capitala si-a ucis sotia luni, 5 mai, apoi a plecat intr-o directie necunoscuta. Crima a fost anuntata la 112 de un vecin al celor doi. Politia Capitalei a fost anuntata, luni, in jurul orei 13.40, prin apel 112 , despre o crima care a avut loc in Bucuresti.