Barbat dat in urmarire in Germania pentru santaj si tentativa de omor, prins la Cluj

"Azi, in jurul orei 18.00, in urma activitatilor informativ-operative desfasurate de catre politistii specializati in depistarea persoanelor urmarite, din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Cluj, in colaborare cu politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Mures, precum si cu sprijinul luptatorilor Serviciului pentru Actiuni Speciale Cluj, a fost depistat un barbat pe numele caruia erau emise doua mandate europene de arestare", a transmis, luni seara, Politia Judeteana Cluj.Barbatul, in varsta de 37 de ani, din judetul Mures, a fost dat in urmarire de catre autoritatile germane, in luna octombrie a anului trecut, dupa ce in luna august a aceluiasi an, ar fi savarsit o fapta de santaj, totodata fiind acuzat de savarsirea unei infractiuni de omor sub forma tentativei, pe teritoriul statului german.Barbatul urmeaza a fi prezentat Curtii de Apel Cluj, in vederea confirmarii celor doua mandate.Politistii au beneficiat de date si informatii obtinute prin intermediul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala - Inspectoratul General al Politiei Romane.