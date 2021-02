Un barbat de 31 de ani a fost retinut dupa ce a distribuit pe Facebook imagini cu caracter pornografic cu o fata de 13 ani

Oamenii legii au deschis o ancheta

Conform anchetatorilor, barbatul de 31 de ani s-a imprietenit in urma cu cateva luni pe Facebook cu o fata de 13 ani, iar la un moment dat, i-a cerut adolescentei fotografii si filmulete in care aparea dezbracata.In luna noiembrie 2020, fata a refuzat sa mai discute cu barbatul, care, pentru a se razbuna, a intrat pe contul de Facebook al fetei, parola fiind data chiar de catre copila, si a distribuit filmuletele indecente catre mai multe conturi apartinand colegilor de clasa, prietenilor si chiar catre tatal fetei.Astfel, oamenii legii au deschis o ancheta, la finalul careia l-au ridicat pe barbat si l-au dus la audieri."Din cercetari a reiesit ca tanarul ar fi contactat o minora din Buzau, prin intermediul unei retele de socializare. Folosind acest canal de comunicare, ar fi dezvoltat o relatie de aparenta amicitie, in cadrul careia barbatul i-ar fi cerut minorei materiale pornografice. Tanara i-ar fi expediat, in mai multe randuri, fotografii si clipuri video avand caracter pornografic, ce o infatisau, pe care cel in cauza le-ar fi distribuit ulterior, prin intermediul unei retele de socializare. In urma perchezitiei, au fost ridicate mai multe telefoane mobile si alte medii de stocare", a aratat Politia Judeteana Buzau.Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore, urmand ca miercuri sa fie prezentat instantei de judecata, cu propunerea de arestare preventiva.Actiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane.La activitati au participat si jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Buzau.Cercetarile sunt continuate, in vederea stabilirii si documentarii intregii activitati infractionale a celui in cauza, sub aspectul savarsirii infractiunii de pornografie infantila si acces fara drept la un sistem informatic.