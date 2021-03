Un petrecaret a fost amendat de doua ori intr-o zi. Dupa prima petrecere, barbatul a mutat locatia

Prefectura Sibiu a anuntat ca totul s-a intamplat in noaptea de sambata spre duminica."In noaptea de 13 spre 14 martie, in jurul orei 0,00, politistii din cadrul Politiei Orasului Copsa Mica au depistat intr-un imobil de pe raza orasului amintit 8 persoane care participau la o petrecere. Organizatorul a fost sanctionat cu amenda in valoare de 10.000 de lei.Peste cateva ore, aceleasi persoane au fost depistate intr-un alt imobil, participand la o petrecere organizata de acelasi barbat. Acesta din urma a fost sanctionat din nou cu amenda in valoare de 10.000 de lei, iar ceilalti 7 participanti au fost sanctionati cu amenzi in valoare totala de 30.000 de lei", arata agerpres.ro , citand Prefectura Sibiu.Potrivit sursei citate, luni dimineata, la ora 8,00, erau spitalizate in judet , 291 de persoane cu COVID-19, dintre care 36 de adulti in sectii ATI.