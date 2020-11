Barbatul care a intrat noaptea in casa si a incercat sa violeze o mama cu copil, iertat si trimis sa munceasca la o gradinita

Recent, agresorul a fost trimis de judecatorul Neculai Burlibasa sa execute 90 de zile de munca in folosul comunitatii "la o scoala si/sau la o gradinita", scrie Libertatea In noaptea de 23-24 mai 2018, in jurul orei 1.00, o femeia a fost trezita de cainii din curte. Ea a iesit sa vada ce se intampla, dar a fost lovita cu pumnul in ochi de Ionel Costache, care a agresat-o fizic in casa in care era prezent si copilul femeii.Costache a fost retinut abia in ziua de 19 iunie 2018. Si-a recunoscut faptele, dar Parchetul de pe langa Judecatoria Podu Turcului nu a mai cerut mandat de arestare preventiva pentru el.