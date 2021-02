Barbatul care si-a batut cu salbaticie fiul de sapte ani cu o bucata de lemn a fost lasat liber. Agresorul a facut inchisoare pentru viol

Incidentul s-a produs pentru ca cel mic avea dificultati in a-si rezolva tema. Sotia si copiii barbatului au fost plasati in Centrul Social pentru Victimele Violentei Intrafamiliale din Gura Humorului."La data de 14.01.2021, inculpatul M. M. se afla la domiciliu impreuna cu toti membrii familiei, imprejurari in care, i-a solicitat minorului M. A. T. sa rezolve niste exercitii pe care le avea ca tema pentru acasa. Minorul a intampinat dificultati in rezolvarea exercitiilor respective, motiv pentru care, inculpatul l-a ridicat cu forta bratelor de pe scaunul de la masa, l-a trantit cu putere de pardoseala, dupa care, l-a imobilizat cu o mana si folosind un corp dur, din lemn, i-a aplicat mai multe lovituri la nivelul feselor si al membrelor, cauzandu-i acestuia suferinte fizice.La desfasurarea acestui eveniment au asistat toti membrii familiei, care nu au intervenit, fiindu-le teama sa nu fie agresati si ei la randul lor", au transmis, miercuri, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava.Procurorii precizeaza ca o parte din eveniment a fost surprinsa prin filmare cu telefonul mobil personal, din aceeasi camera, de catre unul dintre fratii copilului."Ulterior, filmarea in cauza a ajuns la alti membri ai familiei, precum si la reprezentanti ai Compartimentului Asistenta Sociala din cadrul Primariei comuna Frumosu, cei din urma sesizand organele de politie competente. Ca masura de protectie a membrilor familiei a fost dispusa masura institutionalizarii acestora in Centrul Social pentru Victimele Violentei Intrafamiliale din Gura Humorului, in vederea evitarii contactului direct cu inculpatul", au mai precizat procurorii.Acestia anunta ca barbatul este cercetat pentru "violenta in familie", iar prin ordonanta emisa la data de 10.02.2021, s-a dispus luarea masurii controlului judiciar pe o perioada de 60 de zile.