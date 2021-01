Barbatul cu arsuri grave, plimbat intre spitale, va fi transferat vineri in Belgia, dupa apelul disperat al sotiei

Misiunea umanitara are loc pe ruta Otopeni - Bruxelles - Otopeni, pentru transportul, in regim de urgenta, a unui pacient care a suferit arsuri.Echipa medicala care monitorizeaza pacientul pe timpul zborului este formata din specialisti din cadrul SMURD si Ministerului Apararii Nationale.Misiunea a fost aprobata de ministrul apararii nationale , Nicolae-Ionel Ciuca, in urma solicitarii Departamentului pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Aeronava va decola din Baza 90 Transport Aerian astazi, in jurul orei 9.00.Rudele pacientului au acuzat medicii de la Iasi ca nu au considerat ca transferul barbatului la o clinica din strainatate reprezinta o prioritate.