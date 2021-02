Barbatul din Hunedoara care a trantit de pamant un copil si l-a agresat si pe fiul sau ramane in arest preventiv

Tribunalul Hunedoara a respins, luni, ca nefondata, contestatia depusa de acesta la hotararea luata de judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Hunedoara.Decizia instantei Tribunalului Hunedoara este definitiva si a fost pronuntata in Camera de consiliu, se arata in minuta publicata pe portalul instantelor de judecata.Cobzaru Alexandru, in varsta de 29 de ani, din Hunedoara, a fost arestat preventiv pe 8 februarie fiind acuzat de comiterea infractiunilor de loviri sau alte violente, violenta in familie, precum si tulburarea linistii si ordinii publice.Politistii care au cercetat cazul au stabilit ca incidentul a avut loc dupa ce copilul agresat, in varsta de 13 ani, si fiul agresorului, in varsta de 8 ani, s-au certat intr-un parculet din Hunedoara. La scurt timp, barbatul s-a dus in locul de joaca unde se afla baiatul mai mare, l-a ridicat si apoi l-a trantit de pamant. Apoi l-a lovit si pe fiul sau, de 8 ani.In urma agresiunii, copilul de 13 ani a suferit o fractura la cap si a fost internat la sectia de Neurologie a Spitalului Judetean de Urgenta Deva.In acest caz, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Hunedoara si Directia de Asistenta Sociala (DAS) din cadrul Primariei Hunedoara au declansat anchete sociale la domiciliile celor doi copii.Pentru familia copilului de 8 ani, cu a carui mama agresorul traia in concubinaj, s-a dispus masura protectiei in cadrul unui centru maternal din municipiul Hunedoara. Femeia mai are un copil in varsta de 8 luni.In ceea ce priveste familia baiatului de 13 ani, va fi luata o decizie dupa ce se va incheia evaluarea facuta de echipele de asistenti sociali.