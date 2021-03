Barbat de 50 de ani, retinut de politie pentru ca si-ar fi abuzat sexual fiica minora in urma cu peste doi ani

Politia Prahova a anuntat ca la data de 9 martie, politistii din cadrul Politiei orasului Valenii de Munte au retinut pentru 24 de ore un barbat banuit de savarsirea infractiunii de act sexual cu un minor si incest , fapte prevazute si pedepsite de Codul penal."Din cercetari a reiesit faptul ca acesta ar fi intretinut raporturi sexuale cu fiica sa in varsta de 20 de ani in prezent, in perioada in care aceasta era minora. Dosarul penal a fost inaintat Parchetului de pe langa Judecatoria Valenii de Munte cu propunere de luare a masuri arestarii preventive", arata sursa citata.Fata este acum, sustin surse judiciare, plecata in strainatate. Tatal sau se pare ca este inginer.Miercuri dupa amiaza a fost arestat preventiv.