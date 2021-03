Ministrul Mediului, despre aparitia ursilor printre schiori: "Partia ar trebui dotata cu un gard"

Tanczos Barna a afirmat ca sunt cautate solutii de ingradire a partiilor."Sper sa nu mai avem cazuri de genul acesta in sezonul de schi, dar este un semnal de alarma pentru toata lumea. Cautam solutii de ingradire, deci acolo se pare ca este o zona unde este una sau chiar poate mai multe familii de urs si atunci partia ar trebui dotata cu un gard care sa nu mai permita accesul animalelor salbatice pe partie. Nu s-a gandit nimeni in ultimii 30 de ani ca putem avea urs pe partie, era un non-sens", a declarat Tanczos Barna, citat de news.ro Ministrul Mediului a fost intrebat, miercuri, 10 martie, intr-o conferinta de presa, daca ursul aparut pe partia din Predeal va fi reloca t."Este solutia cea mai simpla. Problema cea mai mare este ca se repeta si se repeta din ce in ce mai des, reprezinta un pericol iminent la adresa turistilor. Ieri am fost prin institutiile din subordinea Ministerului in alerta, a fost si gestionarul fondului cinegetic de acolo, a fost si Garda, a fost si Jandarmeria, lucrurile sunt din ce in ce mai complicate pentru ca ceea ce a facut acest schior practic a salvat un grup de persoane. A fost un gest poate inconstient, dar extrem de curajos. Lucrurile se pot complica in cazul in care nu vorbim de un schior experimentat, o persoana care Doamne-fereste cade, o persoana care se sperie si lucrurile se pot duce intr-o directie nedorita", a afirmat ministrul Mediului, citat de news.ro