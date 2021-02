Vicepremierul Dan Barna anunta ca elevii vor beneficia in continuare de gratuitate pentru transportul feroviar

Protestul elevilor

"I-am invitat la o discutie pe o parte dintre membrii Consiliului National al Elevilor care participau la o manifestatie in fata Guvernului. Am discutat despre ce urmeaza sa se intample cu transportul feroviar pentru elevi. si ca Guvernul tine cont in noul buget de nevoia celor peste 400.000 de elevi navetisti de a ajunge la scoala si de dificultatea cu care multi elevi se confrunta cand vine vorba de a calatori din localitatea de domiciliu spre localitatea unde invata.Am mai discutat despre criteriile programului Euro 200 de achizitie de calculatoare de catre elevi si despre sistemul de burse scolare si cum poate acesta sa fie imbunatatit din perspectiva elevilor si i-am asigurat ca le raman un partener deschis de dialog", a scris viceprim-ministrul, pe Facebook Consiliul National al Elevilor a participat joi la un protest in fata Guvernului, alaturi de Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania, "pentru a aduce in atentia publica problematica subfinantarii educatiei, care va avea repercusiuni precum i nlaturarea gratuitatii transportului pentru studenti si elevi ".Miercuri, organizatia a solicitat Guvernului elaborarea si aprobarea, in regim de urgenta, a normelor legale necesare reglementarii transportului elevilor."Pentru multi (...) elevi drumul la si de la scoala reprezinta o adevarata provocare, intrucat operatorii de transport nu le mai elibereaza abonamente gratuite, motivand prin faptul ca nu le-au fost virate, de catre Consiliile judetene, sumele necesare prestarii acestor servicii ", se arata intr-un comunicat transmis miercuri AGERPRES de Consiliul National al Elevilor.Potrivit organizatiei, se limiteaza accesul la educatie pentru peste 400.000 de elevi, care fac naveta la si de la scoala in fiecare zi.ANOSR a criticat luni afirmatiile premierului Florin Citu referitoare la limitarea transportului gratuit al studentilor si a solicitat Guvernului incetarea "imediata" a acestor demersuri.Miercuri, prim-ministrul a anuntat ca studentii vor beneficia de o reducere de 50% pentru calatoriile pe calea ferata. Totodata, presedintele PNL Ludovic Orban , a declarat ca studentii vor beneficia de calatorii gratuite intre localitatile de domiciliu si cele in care isi efectueaza studiile.