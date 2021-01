Barna anunta ca l-a convins pe Ivan Patzaichin sa se implice in selectia guvernatorului Deltei Dunarii. Canoistul acuza "violenta atacurilor"

Barna: Ivan Patzaichin a spus ca ramane alaturi de noi

"Fostul presedinte al filialei Sulina a exprimat un comentariu intr-o postare si aceea, sa spunem, ca ar fi fost pretextul sau motivul. (...) Colegul nostru si-a asumat ne-inspiratia privind comentariul respectiv, si-a si inaintat demisia din pozitia de presedinte al filialei Sulina. Eu, intre timp, am avut un dialog cu domnul Patzaichin. Cred ca l-am convins sa ramana alaturi de procesul acesta de selectie a guvernatorului Deltei, pentru ca, ma rog, supararea lui era, cumva, mai larga, legata de faptul ca pe Facebook au fost mai multe comentarii, dincolo de acest comentariu punctual al unui coleg de-al nostru.Au fost mai multe comentarii. E, cumva, realitatea in care traieste umanitatea acum, cu acest social media, in care gasesti si troli, si oameni de rea-credinta, si oameni cu alta agenda, care toti, acolo in mesaje, pot sa dea o impresie de nesustinere", a precizat Barna, la Europa FM.El a subliniat ca Ivan Patzaichin este una dintre persoanele cele mai reprezentative pentru Delta Dunarii si a negat informatiile potrivit carora guvernatorul ar fi fost deja stabilit, iar consultarea ar fi una de fatada."In urma discutiei cu dansul, a spus ca ramane alaturi de noi , ne va ajuta, va fi in continuare implicat, o sa gasim varianta formala pentru lucrul acesta. (...) Miza pentru noi e sa avem acea consultare cu oamenii relevanti din Delta, Ivan Patzaichin fiind de departe unul dintre cei mai reprezentativi pe aceasta zona, de asociatiile de mediu de acolo, de ceilalti factori interesati, o consultare deschisa in care sa se poata veni cu propuneri de proiecte si cu propuneri de persoane.Am vazut in spatiul public ca o sa punem pe nu stiu ce fost guvernator, pe nu stiu ce membru de la PSD , de la PNL , de la USR, pregatit. Nici pe departe. Nu exista in momentul de fata - si va spun asta in calitate de copresedinte USR PLUS - nu exista in momentul de fata o persoana asupra careia sa fi batut palma si sa zicem: 'hai sa facem un balet la misto despre cum il selectam'.Chiar ne dorim, si eu, si Dacian Ciolos , sa avem la conducerea Biosferei Delta Dunarii o persoana care sa fie acolo justificata pe competenta, moralitate, integritate si viziune de dezvoltare a Deltei. Si asta se va intampla. E prima data cand facem un astfel de proces si evident ca cei carora le sunt tulburate interesele vor incerca sa il saboteze", a precizat Barna.USR PLUS a anuntat, pe 15 ianuarie, initierea unui proces transparent si consultativ pentru stabilirea conducerii executive a Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD), responsabilitate care a revenit Aliantei dupa negocierile cu partenerii de coalitie. Conform unui comunicat al USR PLUS, pentru inceperea procesului de recrutare, cei doi copresedinti i-au adresat lui Ivan Patzaichin invitatia de a forma un grup consultativ reprezentativ pentru Delta Dunarii, din care sa faca parte asociatii si persoane "cu preocupari reale" in ceea ce priveste destinul Deltei.Ulterior, pe 18 ianuarie, Ivan Patzaichin transmitea ca se retrage din grupul consultativ alcatuit la initiativa USR PLUS, declarandu-se "surprins de violenta atacurilor" lansate la adresa lui pe acest subiect.