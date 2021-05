Barna despre masurile de relaxare: se vor putea organiza evenimente culturale in exterior, iar salile de fitness de deschid pe jumatate

"In intalnirea pe care am avut-o in aceasta dupa-amiaza la Palatul Cotroceni cu presedintele am insistat ca printre masurile imediate de relaxare care vor fi luate sa se afle si aceea care da posibilitatea desfasurarii de competitii sportive la care sa poata asista publicul in limita a 25 la suta din locurile disponibile. Va fi posibila si organizarea de evenimente culturale in exterior. De asemenea, salile de fitness vor putea fi folosite pana la 50% din capacitate.De la 1 iunie, nu mai e nevoie de o restrictie a numarului de participanti la evenimentele private daca toate persoanele prezente sunt vaccinate." a precizat Barna pe pagina sa de socializare."Toate acestea sunt posibile pentru ca cifrele legate de pandemie sunt in scadere gratie unui efort urias al romanilor care au suportat restrictiile si au mers sa se vaccineze. Pentru ca restrictiile sa nu revina, e nevoie ca vaccinarea sa continue cel putin in ritmul actual. De aceea, va rog sa vorbiti cu cei din jurul vostru care nu au facut-o inca si sa ii convingeti sa mearga sa se vaccineze. A fost greu, dar o sa fie bine. Pentru ca, la greu, suntem impreuna!", a scris Dan Barna joi pe Facebook