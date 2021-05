Bataie crancena intre clanurile de romi in judetul Vaslui. "Necinstirea" unei pirande a dus la violente in plina strada VIDEO

Bataia de la Bacesti a izbucnit dupa ce staborul tiganesc nu a reusit sa gaseasca solutia care sa-i impace pe toti combatantii. De fapt, Claudia nu a fost luata cu forta de catre pustiul din Bacesti, asa cum sustin rudele celui caruia fata ii fusese "juruita", ci a plecat de buna voie sa se iubeasca cu amorezul din Bacesti.Supararea clanului de la Murgeni este ca "printisorul", intr-o alta escapada, a mai fost prins impreuna cu Claudia si a fost sechestrat. Numai ca atunci, acesta a sesizat Politia si totul s-a sfarsit cu un dosar penal pe numele celor din Murgeni. Acum, acesta nu a mai apucat sa sune la Politie si, din razbunare, a ajuns direct in fata unui complet de "judecatori" format din seful staborului de la Murgeni si seful staborului de la Bacesti, relateaza Vremea Noua Judecata s-a facut la Bacesti, iar cum nu s-a ajuns la nicio intelegere, adica rudele baiatului nu au fost de acord sa plateasca o suma de bani pentru necinstirea Claudiei, s-a ajuns la o bataie generala, pentru a se "sparge beleaua", cum spun tiganii. Practic, rudele fetei si cu cei din Murgeni au atacat familia baiatului.Imediat dupa violente, reprezentantii IPJ Vaslui declarau:"In data de 22 mai a.c., ora 15:09, Inspectoratul de Politie Judetean Vaslui a fost sesizat prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca, pe raza comunei Bacesti, judetul Vaslui, are loc un conflict spontan in care sunt implicate mai multe persoane. La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje de politie si luptatori din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale care au intervenit prompt pentru aplanarea conflictului iscat si restabilirea ordinii si linistii publice. La mentinerea ordinii si linistii publice, precum si pentru prevenirea aparitiei de fapte antisociale, participa si efective de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Vaslui. In urma conflictului, 3 persoane au suferit vatamari corporale, fiind transportate la o unitate medicala de pe raza municipiului Vaslui, in vederea primirii de ingrijiri medicale. In cauza a fost intocmit un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de "distrugere", "tulburarea ordinii si linistii publice" si "lovire sau alte violente".Imaginile surprind momentul in care se incearca linsarea tatalui baiatului, de catre rudele Claudiei. Se vede cum o multime de indivizi furiosi, femei si barbati laolalta, inconjoara masina care apartine tatalui printisorului.Un individ trage un pumn in geamul din dreptul soferului, cu o violenta incredibila si il face bucati. O piranda infuriata iese repede din multimea care urla ca din gura de sarpe si arunca cu o piatra mare in luneta vehiculului, care s-a facut tandari. Altcineva venea repede catre autoturismul inconjurat de multimea furioasa, cu un scaun, gata sa loveasca si el. Soferul insa demareaza in tromba dar, dupa cativa metri, se intoarce si porneste cu viteza spre multime, fara nicio minima ezitare, parca pregatit sa isi spulbere adversarii. Romii insa sar care incotro si unii sunt cat pe ce sa fie prinsi sub rotile masinii.Ancheta este in curs de desfasurare, fiind efectuate cercetari si audieri in vederea stabilirii si probarii intregii activitati infractionale a tuturor persoanelor implicate in eveniment.